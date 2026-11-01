María Sol Salgado en Fiscalía especializada en desapariciones

María Sol Berenice Salgado asumirá el 17 de noviembre la Fiscalía especializada en desaparición forzada, informó la Fiscalía General de la República

María Sol Berenice Salgado Ambros asumirá el próximo 17 de noviembre la titularidad de la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

La dependencia destacó que la funcionaria cuenta con experiencia en investigaciones relacionadas con desapariciones, búsqueda de personas y atención a víctimas, conocimientos que serán fundamentales para fortalecer las labores de investigación y la coordinación entre las distintas autoridades.

Con este nombramiento, la institución busca dar continuidad a las indagatorias y reforzar las acciones encaminadas al esclarecimiento de los casos de desaparición, además de mantener una comunicación cercana con los familiares de las personas desaparecidas.

FGR promete diálogo con familiares de personas desaparecidas

La Fiscalía General de la República señaló que uno de los objetivos de esta nueva etapa será mantener el diálogo con las familias, así como dar seguimiento a las investigaciones que permanecen abiertas.

Al anunciar la designación, la institución reconoció que la confianza de las víctimas y sus familiares requiere un trabajo constante y resultados concretos.

“Sabemos que la confianza se construye con escucha, trabajo y resultados”, indicó la dependencia.

Buscan fortalecer investigaciones y garantizar el derecho a ser buscado

La FGR también planteó como prioridades avanzar en el esclarecimiento de los hechos y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de desaparición y sus familiares.

Asimismo, destacó la importancia de garantizar el derecho de toda persona a ser buscada, por lo que la nueva titularidad tendrá entre sus retos dar continuidad a las investigaciones y fortalecer la colaboración institucional en esta materia.

María Sol Salgado iniciará formalmente sus funciones el 17 de noviembre, de acuerdo con el anuncio de la Fiscalía General de la República.