Marea roja en Veracruz: cierran cinco playas de Tecolutla

Autoridades confirmaron marea roja en Tecolutla, Veracruz, y cerraron cinco playas por riesgo de exposición a biotoxinas marinas

La presencia de marea roja en las costas de Tecolutla, Veracruz, fue confirmada por autoridades sanitarias, que ordenaron el cierre precautorio de cinco playas ante la detección de biotoxinas marinas capaces de provocar molestias respiratorias e irritación en ojos y garganta.

La Secretaría de Salud estatal dispuso suspender las actividades recreativas en las playas Virgen, Tecolutla, Paraíso, Palmas del Mar y Casitas II, además de establecer medidas para evitar la exposición de habitantes y visitantes a los aerosoles que se generan durante el movimiento del oleaje.

De acuerdo con un documento de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, se identificaron signos y síntomas clínicos relacionados con la presencia de aerosoles que contienen biotoxinas marinas.

Estas sustancias pueden liberarse al aire cuando el oleaje provoca la ruptura de células de microalgas.

¿Qué playas de Tecolutla permanecerán cerradas?

La disposición sanitaria contempla la suspensión de actividades recreativas y la restricción de acceso en cinco puntos de la costa:

Playa Virgen.

Playa Tecolutla.

Playa Paraíso.

Playa Palmas del Mar.

Playa Casitas II.

Las autoridades solicitaron impedir el ingreso de bañistas, deportistas y turistas. También instruyeron instalar banderas rojas, lonas y señalamientos para informar sobre el riesgo sanitario.

Reportan tos, ardor de ojos e irritación de garganta

La confirmación de la marea roja ocurrió después de varios días de reportes de habitantes, pescadores y prestadores de servicios turísticos, quienes señalaron la presencia de un olor intenso y molestias como tos, ardor en los ojos, irritación de garganta y estornudos en diferentes puntos de la zona costera.

La medida quedó establecida en el oficio ESVER/DPRS/SOSA/DVS/4495/2026, fechado el 4 de noviembre y recibido por el Ayuntamiento de Tecolutla el viernes 6. La determinación se tomó después de las labores de supervisión, monitoreo microbiológico y análisis técnicos iniciados el 30 de octubre.

El pasado martes, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, reconoció que todavía no contaba con un reporte definitivo sobre la situación, aunque informó que había solicitado a las autoridades ambientales investigar lo que ocurría en las costas de Tecolutla, Cazones de Herrera y Papantla.

Restringen consumo y venta de moluscos bivalvos

Además del cierre de las playas, la Secretaría de Salud ordenó intensificar la vigilancia sanitaria en restaurantes, puestos semifijos y cooperativas pesqueras.

También se estableció la suspensión temporal de la recolección, comercialización y consumo de moluscos bivalvos de procedencia local, entre ellos:

Ostiones.

Almejas.

Mejillones.

La restricción busca evitar que estos productos lleguen a los consumidores mientras se mantiene la alerta sanitaria por la presencia de biotoxinas marinas.

¿Qué es la marea roja?

La marea roja es un fenómeno provocado por la proliferación excesiva de microalgas marinas. Dependiendo de los organismos involucrados y sus pigmentos, el agua puede adquirir tonalidades rojizas, marrones o verdosas.

Algunas de estas microalgas producen biotoxinas que pueden representar un riesgo para la salud.

En el caso de Tecolutla, las autoridades advirtieron sobre la exposición a aerosoles que se generan cuando el oleaje rompe las células microscópicas y libera estas sustancias al ambiente.