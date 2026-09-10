Marco Rubio cuestiona estrategia de México contra cárteles

La presión de Washington también se ha reflejado en acciones judiciales contra funcionarios mexicanos, entre ellas la imputación del gobernador de Sinaloa

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, cuestionó la estrategia de México contra los cárteles de la droga y afirmó que los esfuerzos del gobierno mexicano “no son ni de lejos suficientes” para hacer frente a esas organizaciones.

Desde Quito, Ecuador, el funcionario sostuvo que existen amplias zonas del territorio mexicano donde la autoridad del Estado es limitada y advirtió que Washington tendrá que enfrentar la amenaza criminal “de una forma u otra”.

Estados Unidos plantea mantener colaboración con México

Durante una gira por Ecuador, Colombia y Perú, Rubio reconoció las acciones emprendidas por México, pero insistió en que aún queda mucho por hacer.

Señaló que la intención de Estados Unidos es trabajar de manera conjunta con las autoridades mexicanas para combatir a los grupos criminales, aunque dejó abierta la posibilidad de que Washington actúe ante lo que considera una amenaza creciente. “Nuestra esperanza y nuestra intención es hacerlo en asociación con México. Ese es el ideal”, declaró.

Sus declaraciones se producen en un contexto de presión constante del gobierno de Donald Trump sobre México y de advertencias recurrentes sobre una posible intervención estadunidense contra los cárteles.

Rubio advierte sobre capacidad de los grupos criminales

El funcionario estadounidense sostuvo que las organizaciones criminales cuentan con capacidad para desafiar al Estado mediante asesinatos de candidatos, políticos, jueces y periodistas.

También alertó sobre el carácter transfronterizo de sus operaciones, incluido el uso de drones y redes sofisticadas para el tráfico de drogas y migrantes.

La presión de Washington también se ha reflejado en acciones judiciales contra funcionarios mexicanos, entre ellas la imputación del gobernador de Sinaloa, integrante del partido gobernante, por presuntos vínculos con grupos del narcotráfico.