 ¿Marco Landucci, fundador de Forbes México, fue detenido?

En las últimas horas, las redes sociales se vieron inundadas con un video que supuestamente mostraba la detención de Marco Landucci Lerdo de Tejeda, empresario y fundador de Forbes México. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México aclaró que se trató de un embargo precautorio llevado a cabo en septiembre de 2022.

Según la institución encabezada por Pablo Vázquez, los agentes policiales presentes en la grabación brindaron apoyo al actuario y aseguraron el perímetro durante la ejecución de la acción judicial. En el video de un minuto con 24 segundos, se observa a Landucci discutiendo acaloradamente con las autoridades capitalinas.

"La casa es mía, yo la amueblé. No hay facturas de eso, su ustedes se llevan algo deseo los voy a demandar al más alto nivel y que conste. Se me deben de largar ustedes, voy a llamar a fuerza pública. Me tocan algo, viene mi abogado para acá y los voy a acusar, están en una propiedad que no les corresponde, váyanse de mi propiedad”, amenazó el empresario a los policías.

El incidente tuvo lugar en la residencia de Marco Landucci en la colonia Bosque de las Lomas, alcaldía Miguel Hidalgo. Autoridades de la Ciudad de México informaron que recientemente visitaron la propiedad para llevar a cabo una acción judicial, pero encontraron el lugar vacío.

Según los informes, ex empleados de Landucci denunciaron al empresario por violencia y hostigamiento, específicamente en la editorial Business & Luxury Media, propietaria de publicaciones como Instyle, Robb Report, Food&Wine y The Happening.

Los trabajadores también alegaron que no se les ha pagado el sueldo durante más de un año, lo que llevó a iniciar una huelga en las inmediaciones de la revista fundada por Landucci Lerdo de Tejada, ubicada en la colonia Lomas de Chapultepec. A pesar de las acusaciones, el fundador de una de las revistas más reconocidas en Latinoamérica no ha cumplido con el pago de salarios, generando un escándalo laboral que ha captado la atención pública.

¿Quién es Marco Landucci Lerdo de Tejada?

Marco Landucci, reconocido empresario mexicano, proviene de la familia Landucci, propietaria de la Galería Landucci y comprometida con la filantropía y el arte en México. Nacido como hijo de Ana Luisa Lerdo de Tejada y Claudio Landucci, ha heredado el legado familiar y ha llevado su nombre a lo más alto en diversos ámbitos.

Graduado en Administración y Gestión de Empresas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Marco Landucci ha dejado su huella en el ámbito periodístico. En la actualidad, ocupa el cargo de presidente de Forbes México y Centroamérica.

En su rol como publicista, se encarga de la generación y comercialización de contenidos, especialmente como coordinador general de empresas enfocados en el ramo editorial de habla hispana.

En mayo de 2022, Marco Landucci fue destituido de su cargo como secretario del Consejo de Administración de la empresa de medios de comunicación Media Business.

