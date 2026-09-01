Marchan en CDMX para exigir justicia por 130 mil desaparecidos

Los colectivos señalaron que México dispone de leyes, registros, protocolos e instituciones para atender las desapariciones

Cientos de familiares de personas desaparecidas, integrantes de colectivos de búsqueda y organizaciones civiles se movilizaron por las principales avenidas de la Ciudad de México para exigir verdad, justicia y resultados ante una crisis que mantiene a más de 132 mil 800 personas desaparecidas y no localizadas en el país.

Las actividades se realizaron en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y comenzaron en la Glorieta del Ahuehuete, espacio que las familias han denominado Glorieta de las y los Desaparecidos.

Desde las primeras horas del domingo, el sitio fue cubierto con fotografías, nombres y aproximadamente 2 mil 300 fichas de búsqueda, como una forma de mantener visibles los casos y recordar que detrás de cada registro existe una familia que continúa esperando respuestas.

Tres contingentes marcharon hacia el Zócalo

Durante la jornada salieron tres movilizaciones desde el Ángel de la Independencia con dirección al Zócalo capitalino. En ellas participaron familiares, madres buscadoras, activistas y agrupaciones procedentes de diferentes regiones del país.

Entre las consignas que acompañaron el recorrido se escucharon “¿Dónde están nuestros hijos?” y “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”. Los manifestantes también realizaron un conteo hasta 43 en referencia a los estudiantes de Ayotzinapa, cuyo paradero continúa sin esclarecerse.

Además de las marchas, en la Glorieta de las y los Desaparecidos se desarrolló una jornada de aproximadamente 12 horas con ceremonias religiosas, mesas de diálogo, música, actividades culturales y proyecciones dedicadas a preservar la memoria de las víctimas.

Familias exigen búsquedas inmediatas y efectivas

Los colectivos señalaron que México dispone de leyes, registros, protocolos e instituciones para atender las desapariciones, pero advirtieron que estos mecanismos todavía no se traducen en localizaciones, investigaciones sólidas ni sentencias contra los responsables.

Entre sus principales exigencias se encuentran iniciar las búsquedas desde las primeras horas, evitar disputas de competencia entre autoridades y coordinar las investigaciones ministeriales con las labores realizadas en campo.

También demandaron acelerar la identificación científica y digna de restos humanos, combatir la impunidad, garantizar la participación de las familias y fortalecer la protección de quienes recorren brechas, terrenos y fosas clandestinas en busca de sus seres queridos.

Las organizaciones insistieron en que un registro no localiza a una persona y un expediente abierto no sustituye una investigación efectiva, por lo que pidieron al Estado dejar de administrar la crisis y aplicar medidas capaces de prevenir nuevas desapariciones.

Denuncian retiro y daño de fichas de búsqueda

Otro de los reclamos fue el retiro o deterioro de fichas y memoriales instalados en espacios públicos. Las familias explicaron que estas expresiones no solamente conservan la memoria de las víctimas, sino que también pueden ayudar a obtener información que conduzca a su localización.

La protesta realizada en la capital estuvo acompañada por movilizaciones y actos conmemorativos en distintas entidades del país, donde los colectivos reiteraron que continuarán buscando hasta conocer el paradero de sus familiares.

Aunque algunas organizaciones ubican la cifra nacional por encima de 135 mil casos, el número puede variar porque el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas permanece en actualización constante. Por ello, las familias concentraron su reclamo en una demanda común: que cada nombre sea investigado y ninguna desaparición quede en el olvido.