Marcha en Xalapa exige levantar las restricciones contra Cuba

En algunas zonas de Cuba se registran interrupciones eléctricas que pueden superar las 40 horas continuas, situación que dificulta la conservación de alimentos

Decenas de personas marcharon este sábado por calles de Xalapa para exigir el fin del bloqueo económico, comercial y energético impuesto por Estados Unidos a Cuba, al advertir que sus efectos han profundizado la escasez de combustible y los problemas de suministro eléctrico en la isla.

La movilización fue encabezada por integrantes del Instituto de Relaciones Culturales Mexicano-Cubanas “Flores Magón-Mella”, acompañados por simpatizantes que portaron banderas de ambos países y corearon la consigna “Cuba sí, bloqueo no”.

Marchan del Teatro del Estado a la Plaza Lerdo

El contingente inició su recorrido cerca del mediodía desde el Teatro del Estado y avanzó hasta la Plaza Lerdo, frente al Palacio de Gobierno de Veracruz, donde los participantes realizaron un pronunciamiento en respaldo al pueblo cubano.

Francisco Guzmán Márquez, presidente de la organización convocante, señaló que el denominado cerco energético ha intensificado los apagones y la escasez de insumos básicos, con consecuencias directas para las familias y los servicios esenciales.

De acuerdo con el activista, en algunas zonas de Cuba se registran interrupciones eléctricas que pueden superar las 40 horas continuas, situación que dificulta la conservación de alimentos y medicamentos, además del funcionamiento de hospitales.

Los manifestantes también alertaron sobre las complicaciones que enfrentan pacientes que requieren cirugías o tratamientos oncológicos, al señalar que la falta de energía limita la operación de equipos médicos y afecta la atención hospitalaria.

Piden privilegiar el diálogo y la diplomacia

Durante el pronunciamiento, los participantes rechazaron una eventual intervención militar contra Cuba y sostuvieron que las diferencias internacionales deben resolverse mediante el diálogo, la diplomacia y el respeto a la soberanía de los pueblos.

La marcha formó parte de una jornada de solidaridad con representación en distintas ciudades de México y otros países, realizada en el contexto del Día de la Rebeldía Nacional de Cuba, conmemorado cada 26 de julio.

La movilización concluyó frente al Palacio de Gobierno sin incidentes, enfrentamientos ni personas detenidas.

La manifestación coincidió con una agenda de actividades desarrollada en Xalapa por una delegación diplomática cubana, encabezada por el embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez Enríquez.

Durante los días previos se realizó el conversatorio “Cuba Hoy” y encuentros con autoridades municipales, estatales y representantes empresariales para abordar la situación de la isla, así como las oportunidades de cooperación económica y cultural con Veracruz.

En una reunión celebrada un día antes de la protesta, el Ayuntamiento de Xalapa refrendó los vínculos históricos y culturales de la ciudad con Cuba. Sin embargo, no se confirmó la participación de los representantes diplomáticos en la marcha realizada este sábado.