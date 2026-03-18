Marcelo Ebrard viaja a Estados Unidos para revisión del T-MEC

El Gobierno de México cerró este martes los preparativos para el primer gran careo técnico y político de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Con un despliegue que combinó reuniones virtuales de alto nivel y el traslado estratégico del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, a la capital estadounidense, el país busca asegurar la permanencia del acuerdo frente al proteccionismo promovido por la administración de Donald Trump.
Misión en Washington: "Cabeza fría y firmeza"
El secretario Ebrard arribó a Washington para reunirse este miércoles con el representante comercial de EUA, Jamieson Greer. El plan de acción, que cuenta con el visto bueno de la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene como objetivo prioritario garantizar la estabilidad del tratado y evitar la imposición de aranceles que amenacen la competitividad regional.
"Hay que tener en claro que somos un país poderoso, prudente, pero tenemos poder de negociación. México es el principal país exportador de Estados Unidos", afirmó Ebrard, subrayando que la posición mexicana no será de sumisión, sino de pragmatismo económico.