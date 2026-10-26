Mantiene 'Vance' categoría de tormenta tropical en la costa

Organismos oficiales vigilan el desplazamiento de 'Vance', que provocará precipitaciones puntuales y viento en varios estados del sur.

'Vance' se mantiene firme como tormenta tropical al sur de las costas de Colima y Michoacán, fortaleciendo la probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes, intensas rachas de viento y oleaje elevado en diversos estados del occidente y sur del territorio nacional, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

De acuerdo con el reporte de las 21:00 horas, el centro del sistema se localizó en la latitud 15.0 Norte y longitud 104.7 Oeste, situándose a 390 kilómetros al sur-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, y a 445 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima. 'Vance' mantiene un desplazamiento hacia el noroeste a 11 km/h, registrando vientos máximos sostenidos de 100 km/h y rachas que alcanzan los 120 km/h, con una presión mínima central de 995 hPa.

El pronóstico meteorológico prevé precipitaciones puntuales muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en la costa y zonas del oeste y sur de Jalisco, el oeste y costa de Michoacán, así como en Colima y el suroeste de Guerrero. Paralelamente, se contemplan vientos de 20 a 30 km/h con rachas de hasta 60 km/h y oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura en los litorales de Michoacán y Guerrero, además de olas de 2.0 a 3.0 metros en las costas de Jalisco y Colima.

Las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil emitieron un llamado a la población general y a la navegación marítima en las entidades afectadas para extremar precauciones ante el riesgo de inundaciones, descargas eléctricas y marejadas, instando a atender los avisos oficiales emitidos por los organismos gubernamentales.