Mantiene huracán Trudy categoría 1 frente a las costas

Se prevé que el fenómeno mantenga su fuerza hasta el 18 de octubre antes de degradarse gradualmente a tormenta tropical.

El huracán Trudy se mantiene como categoría 1 en la escala Saffir-Simpson mientras bordea las costas del Pacífico mexicano, desplazándose lentamente hacia el nor-noroeste a una velocidad de 7 km/h.

Sus amplios desprendimientos nubosos alimentan un escenario meteorológico adverso en los estados del occidente y sur del territorio nacional, donde se prevén precipitaciones muy fuertes a intensas, intensas rachas de viento y oleaje elevado.

De acuerdo con el último reporte oficial emitido, el centro del huracán se localizó en la latitud 14.8° Norte y longitud 102.5° Oeste, situándose a 365 km al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 505 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima. El fenómeno sostiene vientos máximos de 140 km/h, ráfagas que alcanzan los 165 km/h y una presión mínima central de 982 hPa. Las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil han instado a la población en las zonas de impacto a extremar precauciones, atendiendo con especial rigor las restricciones a la navegación marítima.

Zonas de afectación, alertas y trayectoria pronosticada

El desplazamiento paralelo a las costas continuará generando efectos significativos conforme avanza el sistema ciclónico durante los próximos días:

Pronóstico de precipitaciones: Se esperan lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm) en Guerrero (zonas centro, este, sur y sureste) y Oaxaca (norte, centro, oeste y sur). En Colima y Michoacán (oeste, centro y sur) se prevén lluvias muy fuertes (50 a 75 mm), mientras que en Jalisco (oeste y sur) se reportarán lluvias fuertes (25 a 50 mm).

Se esperan lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm) en (zonas centro, este, sur y sureste) y (norte, centro, oeste y sur). En y (oeste, centro y sur) se prevén lluvias muy fuertes (50 a 75 mm), mientras que en (oeste y sur) se reportarán lluvias fuertes (25 a 50 mm). Vientos y oleaje: Se estiman vientos de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h en las costas de Guerrero y Michoacán , así como oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en dichas entidades. Para las costas de Oaxaca y Colima el oleaje oscilará entre 2.5 y 3.5 metros, mientras que en Jalisco alcanzará de 2.0 a 3.0 metros de altura.

Se estiman vientos de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h en las costas de y , así como oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en dichas entidades. Para las costas de y el oleaje oscilará entre 2.5 y 3.5 metros, mientras que en alcanzará de 2.0 a 3.0 metros de altura. Zonas de prevención y vigilancia: Se modificó la zona de prevención por efectos de huracán desde Manzanillo, Colima, hasta Cabo Corrientes, Jalisco, así como la zona de vigilancia desde Manzanillo hasta Punta San Telmo, Michoacán. Adicionalmente, se sostiene la prevención por tormenta tropical desde Manzanillo hasta Zihuatanejo, Guerrero, y la vigilancia desde Cabo Corrientes hasta San Blas, Nayarit.

Evolución "Trudy"

Según los modelos de trayectoria, Trudy mantendrá la categoría 1 de huracán a lo largo del 17 y 18 de octubre, ubicándose frente a las costas de Michoacán, Colima y Jalisco.

Posteriormente, se prevé que comience a degradarse a tormenta tropical hacia las primeras horas del 19 de octubre al oeste de Cabo Corrientes, perdiendo fuerza gradualmente a depresión tropical e impulsándose como remanente post-tropical sobre las aguas del océano Pacífico hacia los días 20 y 21 de octubre.