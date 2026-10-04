Mantiene huracán Rachel categoría 1 frente a costas

El ciclón genera lluvias muy fuertes y oleaje elevado de hasta cuatro metros en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima.

El huracán Rachel se mantiene como ciclón de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, generando condiciones meteorológicas adversas en el Pacífico mexicano. Su circulación originará lluvias puntuales muy fuertes (de 50 a 75 mm), vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje elevado de 3.0 a 4.0 metros en las costas del sur de Baja California Sur, así como olas de 2.0 a 3.0 metros en Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima.

A las 15:00 horas (21:00 horas GMT), el centro del sistema se localizó en la latitud 19.8° Norte y longitud 112.5° Oeste, a una distancia aproximada de 435 km al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. El fenómeno presenta un desplazamiento actual hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 7 km/h, registrando vientos máximos sostenidos de 130 km/h, rachas de hasta 160 km/h y una presión mínima central de 977 hPa.

Pronóstico y trayectoria para las próximas horas

De acuerdo con el informe oficial, la trayectoria y evolución del fenómeno prevé los siguientes cambios:

04 de octubre, 00:00 h: Continuará como huracán categoría 1 a 465 km al suroeste de Cabo San Lucas, con vientos de 120 km/h y rachas de 150 km/h.

04 de octubre, 12:00 h: Se degradará a tormenta tropical a 525 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, B.C.S., presentando vientos de 110 km/h y rachas de 140 km/h.

Las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil recomiendan a la población en general y a la navegación marítima extremar precauciones ante el riesgo de deslaves, inundaciones y fuerte oleaje, así como mantenerse informados a través de los canales oficiales en cada entidad afectada.