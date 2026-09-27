Mantiene huracán Polo categoría 4 y amenaza costas mexicanas

Las autoridades emitieron zonas de vigilancia ante los fuertes vientos y el alto oleaje previstos en el noroeste del territorio nacional.

La circulación del huracán Polo, actualmente clasificado en la categoría 4 de la escala Saffir-Simpson, reforzará la probabilidad de lluvias con chubascos, vientos fuertes y oleaje elevado en las costas de Baja California Sur.

El centro del sistema meteorológico se ubicó en la latitud 19.1 norte y longitud 112.8 oeste, lo que lo sitúa a 520 km al suroeste de Cabo San Lucas y a 635 km al sur de Cabo San Lázaro, en Baja California Sur.

El fenómeno mantiene un desplazamiento hacia el noroeste a 17 km/h, registrando vientos máximos sostenidos de 220 km/h, rachas de hasta 270 km/h y una presión mínima central de 940 hPa.

Debido a su avance, se mantiene una zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán desde Punta Eugenia hasta Santa Fe, B.C.S. Para la entidad se prevén vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h, así como un oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en sus costas.

Las autoridades exhortan a la población en general y a la navegación marítima a extremar precauciones ante las lluvias, viento y oleaje, así como a atender las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil.