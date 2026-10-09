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Mantiene huracán 'Isaias' categoría dos en Golfo de México

Por: Fernanda Izaguirre

08 Octubre 2026, 19:58

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Su amplia circulación ocasionará precipitaciones muy fuertes y oleaje elevado en las costas de Campeche, Yucatán y Veracruz.

Mantiene huracán 'Isaias' categoría dos en Golfo de México

El Servicio Meteorológico Nacional emitió reportes sobre la presencia simultánea de tres sistemas ciclónicos que monitorean las autoridades en aguas del Golfo de México y el Océano Pacífico, impactando el pronóstico del tiempo en diversas regiones del país.

Huracán Isaias: mantiene categoría 2 en el Golfo de México

El huracán Isaias se localiza como categoría 2 en la escala Saffir-Simpson sobre el Golfo de México, ubicado a 410 km al nor-noreste de Progreso, Yucatán, y a 410 km al nor-noroeste de Cabo Catoche, Quintana Roo. El fenómeno presenta vientos sostenidos de 155 km/h con rachas de hasta 195 km/h y un desplazamiento hacia el noreste a 20 km/h.

Su amplia circulación ocasionará lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en áreas del oeste y costa de Campeche, norte, oeste y costa de Yucatán, centro y sur de Veracruz, así como en las costas de Tabasco y el norte de Quintana Roo. Además, se prevén rachas de viento de 50 a 70 km/h y oleaje elevado de 2.0 a 3.0 metros de altura en las costas de Campeche y Yucatán.

Tormenta tropical Simon se intensificará a huracán categoría 4 en el Pacífico

Por su parte, la tormenta tropical Simon se desplaza frente a las costas del Pacífico sur mexicano, a 355 km al sur de Manzanillo, Colima, con vientos sostenidos de 110 km/h y rachas de 140 km/h. Su circulación genera lluvias torrenciales (150 a 250 mm) en Guerrero y Michoacán, así como lluvias intensas en Oaxaca y muy fuertes en Jalisco y Colima, acompañadas de oleaje de hasta 4.0 metros.

Los pronósticos oficiales indican que Simon continuará tomando fuerza rápidamente en las próximas horas, estimándose que alcance la categoría 1 de huracán, posteriormente categoría 2 y llegando hasta categoría 4 para la jornada del 10 de octubre, lo que mantiene en alerta a las zonas costeras de Michoacán, Colima y Jalisco.

Tormenta tropical Rachel no representa peligro para el territorio nacional

En contraste, la tormenta tropical Rachel se ubica a 1,510 km al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, alejándose del país hacia el oeste-noroeste a 6 km/h con vientos sostenidos de 100 km/h. Debido a su distancia y trayectoria, el sistema no genera efectos en México ni representa peligro para las costas nacionales.

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