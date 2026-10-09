Mantiene huracán 'Isaias' categoría dos en Golfo de México

Su amplia circulación ocasionará precipitaciones muy fuertes y oleaje elevado en las costas de Campeche, Yucatán y Veracruz.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió reportes sobre la presencia simultánea de tres sistemas ciclónicos que monitorean las autoridades en aguas del Golfo de México y el Océano Pacífico, impactando el pronóstico del tiempo en diversas regiones del país.

Huracán Isaias: mantiene categoría 2 en el Golfo de México

El huracán Isaias se localiza como categoría 2 en la escala Saffir-Simpson sobre el Golfo de México, ubicado a 410 km al nor-noreste de Progreso, Yucatán, y a 410 km al nor-noroeste de Cabo Catoche, Quintana Roo. El fenómeno presenta vientos sostenidos de 155 km/h con rachas de hasta 195 km/h y un desplazamiento hacia el noreste a 20 km/h.

Su amplia circulación ocasionará lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en áreas del oeste y costa de Campeche, norte, oeste y costa de Yucatán, centro y sur de Veracruz, así como en las costas de Tabasco y el norte de Quintana Roo. Además, se prevén rachas de viento de 50 a 70 km/h y oleaje elevado de 2.0 a 3.0 metros de altura en las costas de Campeche y Yucatán.

Tormenta tropical Simon se intensificará a huracán categoría 4 en el Pacífico

Por su parte, la tormenta tropical Simon se desplaza frente a las costas del Pacífico sur mexicano, a 355 km al sur de Manzanillo, Colima, con vientos sostenidos de 110 km/h y rachas de 140 km/h. Su circulación genera lluvias torrenciales (150 a 250 mm) en Guerrero y Michoacán, así como lluvias intensas en Oaxaca y muy fuertes en Jalisco y Colima, acompañadas de oleaje de hasta 4.0 metros.

Los pronósticos oficiales indican que Simon continuará tomando fuerza rápidamente en las próximas horas, estimándose que alcance la categoría 1 de huracán, posteriormente categoría 2 y llegando hasta categoría 4 para la jornada del 10 de octubre, lo que mantiene en alerta a las zonas costeras de Michoacán, Colima y Jalisco.

Tormenta tropical Rachel no representa peligro para el territorio nacional

En contraste, la tormenta tropical Rachel se ubica a 1,510 km al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, alejándose del país hacia el oeste-noroeste a 6 km/h con vientos sostenidos de 100 km/h. Debido a su distancia y trayectoria, el sistema no genera efectos en México ni representa peligro para las costas nacionales.