Mantiene CNTE paro nacional tras consulta entre docentes

La consulta fue organizada por la Sección 22 de Oaxaca, uno de los contingentes con mayor presencia dentro de la Coordinadora.

La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) determinó continuar con la huelga nacional y las movilizaciones que mantiene el magisterio disidente, luego de una consulta realizada entre sus bases el pasado 12 de junio.

De acuerdo con los resultados dados a conocer, la opción de mantener el plantón nacional obtuvo 6,337 votos, mientras que la propuesta de concluir la protesta reunió 6,162 sufragios, una diferencia de apenas 175 votos.

La consulta fue organizada por la Sección 22 de Oaxaca, uno de los contingentes con mayor presencia dentro de la CNTE. Los resultados serán presentados ante la Asamblea Nacional Representativa (ANR), órgano encargado de definir las acciones del movimiento a nivel nacional.

Magisterio apuesta por reorganizar la protesta

Tras darse a conocer el resultado, la secretaria general de la Sección 22, Yenny Aracely Pérez Martínez, informó que la decisión de las bases fue continuar con la huelga nacional y fortalecer la participación de delegaciones sindicales y centros de trabajo.

“Después de haber realizado este ejercicio plenamente democrático, donde se han consultado las bases movilizadas, se determina, entonces, continuar con la huelga nacional de la CNTE”, señaló.

La dirigente también llamó a reorganizar la estrategia del movimiento para fortalecer la participación del magisterio en las movilizaciones. En Oaxaca, las protestas iniciaron desde el 25 de mayo, una semana antes de que otros contingentes se sumaran al paro nacional. La Asamblea Estatal Permanente fue recesada a la 01:36 horas de este sábado.