Mantiene alerta por lluvias y frío en el noroeste

Tras registrar 302 viviendas anegadas por las tormentas del 30 y 31 de octubre, autoridades habilitaron albergues ante el frente frío 4.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) mantiene activas diversas medidas preventivas y de autocuidado ante el pronóstico de lluvias intensas y un marcado descenso de las temperaturas en Baja California para este domingo, tras las severas precipitaciones registradas el 30 y 31 de octubre que dejaron múltiples afectaciones en dicha entidad y en Sonora.

De acuerdo con el comunicado oficial, el ingreso del frente frío número 4 por el noroeste del territorio nacional, combinado con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, es el responsable de generar precipitaciones intensas en Baja California, además de rachas de viento y ambiente frío en la región.

En contraste, canales de baja presión al interior del país, junto con el ingreso de humedad de distintos litorales, ocasionarán chubascos y lluvias en el occidente, centro, noreste, oriente, sur y sureste del país, mientras que una circulación anticiclónica mantendrá tiempo estable en la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Afectaciones y labores de recuperación en Sonora y Baja California

Las fuertes lluvias de los días 30 y 31 de octubre, asociadas a un canal de baja presión y a la corriente en chorro subtropical, provocaron daños en cuatro municipios con un total de 302 viviendas con ingreso de agua: 249 reportadas el 30 de octubre en Guaymas y Empalme, y 53 el 31 de octubre en Bahía de Kino y Empalme. Asimismo, medios mexicanos informaron sobre el fallecimiento de personas en Guaymas a consecuencia de las precipitaciones.

Ante esta contingencia, elementos de la CNPC y de la Secretaría de Marina (Semar) continúan desplegados en Empalme y Guaymas para realizar labores de limpieza de viviendas y calles, desazolve y remoción de escombro. De igual forma, se atendieron reportes por caída de postes, cables, cortocircuitos, anegamientos viales y vehículos varados, prestando especial atención en Empalme, donde el fuerte oleaje generó un espejo de agua de 20 centímetros en zonas habitacionales.

Alerta y refugios temporales en Baja California

Por su parte, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, advirtió en un video difundido en redes sociales que las lluvias aumentarán su intensidad durante este domingo 1 de noviembre y se prolongarán hasta la madrugada del lunes 2 de noviembre, acompañadas de fuertes vientos, oleaje elevado en zonas costeras y un descenso generalizado de la temperatura. Ante este panorama, la mandataria recordó a la población la habilitación y disponibilidad de refugios temporales para salvaguardar a los sectores afectados.