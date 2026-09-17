Manifestantes interrumpen desfile por caso Claudia Tacorante

Con pancartas y la realización de un performance, visibilizaron la violencia de género y señalaron que la UAEM ya suma cuatro alumnas víctimas de feminicidio

Un grupo de alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) interrumpió este martes el desfile militar conmemorativo del Día de la Independencia para exigir justicia por el feminicidio de Claudia Tacorante, estudiante de intercambio de origen español asesinada el pasado 13 de septiembre en Cuautla.

Durante el acto cívico, aproximadamente seis jóvenes vestidas de rojo y negro se colocaron sobre la vialidad por donde pasaría el contingente.

Con pancartas y la realización de un performance, visibilizaron la violencia de género y señalaron que la UAEM ya suma cuatro alumnas víctimas de feminicidio.

Los inconformes exigieron que no haya impunidad para el caso de Claudia Tacorante y la demanda de garantías de seguridad para la comunidad universitaria.

Elementos de las fuerzas policiales del estado acudieron para retirar a las manifestantes del recorrido oficial, lo que provocó momentos de tensión y jaloneos entre los agentes de seguridad y otros universitarios presentes en el lugar.

Pese al operativo para despejar el paso a las fuerzas armadas, la manifestación irrumpió en la agenda de los festejos patrios y marcó la jornada del 16 de septiembre en la capital morelense.

Difunden rostro de presunto agresor de Claudia

La Fiscalía General del Estado de Morelos difundió la ficha de búsqueda de Francisco Javier “N”, identificado con los alias “El Trompas” y “Paco”, a quien señala como probable responsable del feminicidio de Claudia Tacoronte.

La ficha fue emitida por la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio después de que un juez especializado concediera una orden de aprehensión contra el señalado.

La dependencia publicó la fotografía de Francisco Javier “N” debido a que es considerado sustraído de la acción de la justicia.

La Fiscalía explicó que la difusión de su imagen se realiza con fundamento en el artículo 106 del Código Nacional de Procedimientos Penales.