Maestros inician paro de 72 horas para exigir mejoras laborales

Los manifestantes advirtieron que podrían afectar eventos internacionales como el Mundial si no se atienden sus exigencias.

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) arrancaron este miércoles un paro de 72 horas con una movilización hacia el centro de la Ciudad de México, donde advirtieron que podrían afectar eventos internacionales como el Mundial si no se atienden sus exigencias.

La protesta avanzó hacia el Zócalo capitalino, frente a Palacio Nacional, donde los docentes demandan un aumento salarial del 100 por ciento, así como la eliminación de la Ley del ISSSTE de 2007 y cambios en la reforma educativa vigente.

Marcha provoca afectaciones viales en la capital

Contingentes provenientes de distintos estados del país participaron en la movilización, lo que generó complicaciones en avenidas principales como Paseo de la Reforma, de acuerdo con reportes de autoridades capitalinas.

Durante el recorrido, los manifestantes corearon consignas y avanzaron en grupo hasta instalarse en el primer cuadro de la ciudad.

Instalan plantón y advierten nuevas acciones

Una vez en el Zócalo, los integrantes de la CNTE colocaron un campamento que permanecerá activo como parte del paro nacional, previsto hasta el 20 de marzo.

El plantón forma parte de su estrategia de presión, que en ocasiones anteriores ha incluido bloqueos, suspensiones de actividades y movilizaciones masivas en distintas regiones del país.

Dirigentes del movimiento señalaron que, de no obtener respuesta, podrían intensificar sus protestas durante el Mundial de Futbol, lo que elevaría el impacto de sus acciones.

Autoridades despliegan operativo y llaman al diálogo

Ante la llegada de los manifestantes, diversas calles del Centro Histórico fueron cerradas y se implementó un operativo de seguridad en la zona.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que su gobierno mantiene comunicación con el magisterio disidente y exhortó a que las manifestaciones se desarrollen de manera pacífica.