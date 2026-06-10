Maestros de la CNTE tratan de llevar su protesta al Estadio CDMX

La CNTE lleva varios días protagonizando bloqueos viales y manifestaciones para exigir a la Administración de la presidenta que atienda sus demandas

Cientos de maestros dieron este martes un nuevo paso en las protestas que mantienen desde hace días al organizar una marcha que tiene el objetivo de llegar al Estadio Ciudad de México, sede de la jornada inaugural del Mundial de fútbol 2026.

Esta manifestación de los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) provocó cierres de circulación en la Calzada de Tlalpan, una de las vías urbanas más importantes de la capital y que conduce al Estadio, a donde quieren llegar los maestros para evidenciar su descontento por la respuesta del Gobierno federal a sus demandas laborales y salariales.

Policías del Gobierno capitalino se desplegaron para tratar de frenar el avance hacia el estadio y resguardar el recinto deportivo con vallas, según se aprecia en videos publicados en redes sociales.

Ante esta situación, los manifestantes exigieron que se retiraran las vallas y que les permitieran continuar su marcha.

Desde la CNTE hubo críticas al despliegue policial instalado en la zona. Integrantes del movimiento señalaron que el cerco incrementa la tensión durante las manifestaciones y rechazaron señalamientos que buscan relacionar sus acciones con grupos externos.

Integrantes de la CNTE mantienen un mitin sobre Calzada de Tlalpan, generando severas afectaciones viales en la zona sur de la CDMX.



La seguridad en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México fue reforzada por elementos de la policía capitalina. Toma precauciones.



Vía… pic.twitter.com/MFmntY5Bzp — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 9, 2026

Al lugar acudió el secretario de Gobierno de Ciudad de México, César Cravioto, para dialogar con los maestros movilizados, a quienes les pidió que "sus acciones se desarrollen de manera pacífica y contribuyan a reducir las afectaciones a la movilidad y a las actividades cotidianas de la ciudadanía", según informaron las autoridades.

La CNTE lleva varios días protagonizando bloqueos viales y manifestaciones para exigir a la Administración de la presidenta Claudia Sheinbaum que atienda sus demandas y reclamaciones.

🚨 ¡Toma precauciones! La CNTE colapsa el sur de la Ciudad de México. Integrantes marchan sobre la Calzada de Tlalpan con dirección al sur, generando severas afectaciones viales 🚙🛑



¿Hasta cuándo asfixiaran la ciudad? ⚠️ pic.twitter.com/c4rhz9IRcg — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 9, 2026

La situación actual hizo que Sheinbaum pusiera en duda su presencia en el Fan Fest organizado en el Zócalo con motivo del Mundial, a la espera al desarrollo de las movilizaciones de maestros.

Además, cuestionó los actos violentos producidos en algunas protestas, los cuales, añadió, son una "provocación" hacia su Administración.