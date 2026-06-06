Maestros de la CNTE arman 'reta' durante manifestación en Reforma

Además de armar la "cascarita", los profesores se pusieron a hacer "carreritas" en medio de la lluvia y sin importar las agresiones verbales de automovilistas

En su quinto día de paro nacional, maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon la importante avenida de Paseo de la Reforma, la cual utilizaron para diversas actividades.

El plantón se dio en el cruce de Reforma e Insurgentes, donde los catedráticos bloquearon el paso por una de las vías más importantes de la Ciudad de México y se pusieron a jugar fútbol en el espacio.

Además de armar la "cascarita", los profesores se pusieron a hacer "carreritas" en medio de la lluvia y sin importar las agresiones verbales de los miles de automovilistas que se vieron afectados por su manifestación.

🚧 Continúan las afectaciones por las movilizaciones de la CNTE en la Ciudad de México.



Este jueves fueron bloqueados distintos puntos de Paseo de la #Reforma, incluyendo las zonas de Insurgentes, el Ángel de la Independencia y Bucareli, lo que impactó la circulación vehicular y… pic.twitter.com/C39cIudmYt — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 5, 2026

Exigen justicia

Los miembros de la CNTE lanzaron consignas en contra del Gobierno Federal por los supuestos actos de represión, en los que el maestro Proceso Columbo González perdió la vista de un ojo durante un enfrentamiento contra oficiales en el Zócalo.

¿Qué exige la CNTE para trabajar?

La CNTE exige principalmente un aumento salarial del 100% al sueldo base, rechazando el aumento propuesto por autoridades educativas del 9%; también exigen la abrogación total de la Ley del ISSSTE 2007 para conseguir pensiones mejores.

La abrogación total de la reforma educativa del 2012, la eliminación del USICAMM y sus evaluaciones; además de una mayor asignación de presupuesto al sector educativo.