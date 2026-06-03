Maestros de la CNTE amenazan con boicotear el Mundial 2026

Como medida de presión al gobierno federal, los catedráticos bloquearon Paseo de la Reforma, una de las vialidades más importantes de la ciudad

A poco más de una semana para que arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026, maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantienen su paro laboral y este martes realizaron una manifestación violenta en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Como medida de presión al gobierno federal, los catedráticos bloquearon Paseo de la Reforma, una de las vialidades más importantes de la ciudad, y realizaron diversos destrozos a lo largo, destacando los ataques a todo lo alusivo al Mundial 2026, justa que amenazaron con boicotear si no se cumplen sus exigencias.

Los inconformes derribaron varias de las estatuas de jugadores que colocó el gobierno en alusión al torneo que está por comenzar y que está programado para arrancar el 11 de junio en el Estadio Azteca.

Locales cerrados y otros completamente vacíos, así lucen los comercios del Centro Histórico.



Sobre Madero y Eje Central, locatarios y propietarios de joyerías de madero piden que los dejen trabajar.



Sobre Tacuba, locatarios hacen filas kilométricas, de hasta 2 horas para llegar… pic.twitter.com/fRqOTuZd3w — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 2, 2026

En el lugar hubo un hombre que fue herido de gravedad por una supuesta bala de goma, la cual le impactó directo en un ojo y derivó en un fuerte sangrado.

¿Qué exige la CNTE?

La CNTE exige principalmente un aumento salarial del 100% al sueldo base, rechazando el aumento propuesto por autoridades educativas del 9%; también exigen la abrogación total de la Ley del ISSSTE 2007 para conseguir pensiones mejores.

La abrogación total de la reforma educativa del 2012, la eliminación del USICAMM y sus evaluaciones; además de una mayor asignación de presupuesto al sector educativo.