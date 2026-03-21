Maestros de CNTE levantan paro y advierten nuevas protestas

Los docentes señalaron que podrían aprovechar la visibilidad internacional del Mundial de Fútbol 2026 para intensificar sus acciones

Tras tres días de movilizaciones en la capital del país, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunciaron el levantamiento del paro nacional de 72 horas, sin que se alcanzaran acuerdos con el gobierno federal, y advirtieron que las protestas podrían intensificarse en el contexto del Mundial de Fútbol 2026.

Concluye paro sin acuerdos con el gobierno

El anuncio se realizó este viernes en el Zócalo de la Ciudad de México, donde los docentes mantenían un plantón como parte de sus acciones de protesta. Durante la concentración, se escucharon consignas que reflejan la inconformidad del magisterio ante la falta de respuestas a sus demandas.

"¡Nos vamos, nos vamos, pero luego regresamos! ¡Si no hay solución, no rueda el balón!" se escuchaba entre los gritos de los maestros durante el anuncio del fin del paro de labores, en el Zócalo de la Ciudad de México.

Magisterio advierte nuevas movilizaciones

Durante el mitin de cierre, la dirigente de la Sección 22 de la CNTE, Yenny Aracely Pérez Martínez, acusó al gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo de no atender de manera adecuada las exigencias del gremio y de restar importancia a sus planteamientos.

"Nos vamos y regresaremos en el marco del evento que se está planteando en nuestro país, que es el Mundial de Fútbol", afirmó.

La representante sindical subrayó que el retiro del plantón no implica el fin del movimiento, sino una pausa en las acciones, reiterando que las protestas continuarán en defensa de sus demandas.

"Unidos y organizados volveremos a esta plancha del Zócalo, no como una amenaza sino como un derecho legítimo a protestar por demandas justas".

Demandas centrales del magisterio

El paro, que inició el pasado miércoles, incluyó marchas, bloqueos y un plantón permanente en el primer cuadro de la capital, como parte de la presión ejercida por los docentes.

Entre sus principales exigencias se encuentran un aumento salarial del 100 por ciento, así como la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la eliminación de la reforma educativa de 2019, temas que han sido reiterados en diversas movilizaciones del gremio.

Mundial 2026 en la mira de las protestas

Los docentes señalaron que podrían aprovechar la visibilidad internacional del Mundial de Fútbol 2026 para intensificar sus acciones, en caso de que no se logren avances en las negociaciones con el gobierno federal.

El torneo tendrá como una de sus sedes principales a la Ciudad de México, donde se celebrará el partido inaugural el 11 de junio. Además, el país albergará encuentros en ciudades como Monterrey y Guadalajara, en un evento que reunirá a 48 selecciones y concluirá el 19 de julio.

Escenario de tensión social

La advertencia de nuevas protestas en el marco de un evento de talla internacional abre un escenario de tensión social y política, en el que el diálogo entre autoridades y el magisterio será clave para evitar afectaciones durante el desarrollo del torneo.

Con información de EFE......