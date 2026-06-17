Maestros de CNTE bloquean Reforma tras 15 días de plantón

Sobre las demandas del magisterio, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó sostener una reunión directa con integrantes de la CNTE

Integrantes de la Sección 14 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizaron una nueva jornada de protestas en la Ciudad de México con bloqueos sobre Paseo de la Reforma, generando afectaciones viales en distintos puntos de la capital.

Una de las concentraciones principales se registró a la altura de la Torre del Caballito, donde maestros bloquearon la circulación, provocando complicaciones para automovilistas y usuarios del transporte público.

Además de este punto, las movilizaciones también impactaron el cruce de Reforma con Insurgentes y las inmediaciones del Ángel de la Independencia.

🚧 La CNTE vuelve a las calles



Integrantes de la CNTE iniciaron una nueva jornada de protestas en la #CDMX con bloqueos sobre Paseo de la Reforma.



Las principales afectaciones se concentran en El Caballito, el cruce con Insurgentes y las inmediaciones del Ángel de la… pic.twitter.com/Ho2xcx0gHd — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 16, 2026

La protesta ocurre luego de que los docentes cumplieran 15 días de plantón en la Ciudad de México. Como parte de sus acciones recientes, también bloquearon las casetas de las autopistas México-Cuernavaca, México-Puebla y Naucalpan-Ecatepec, donde permitieron el paso libre de vehículos.

Las movilizaciones impulsadas por la CNTE ya se replican en al menos 20 estados del país, entre ellos Guerrero y Oaxaca.

En Oaxaca, tras tres semanas de paro, comerciantes han solicitado un alto a las protestas al señalar pérdidas económicas considerables, mientras que más de 846 mil alumnos continúan sin clases.

Sobre las demandas del magisterio, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó sostener una reunión directa con integrantes de la CNTE y señaló que el diálogo será encabezado por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La mandataria reiteró que serán estas dependencias las encargadas de atender y dar seguimiento a las exigencias del sector docente.