Maestra canta canción de Taylor Swift durante balacera

This browser does not support the video element.

La dura escena fue grabada y difundida a través de redes sociales, donde se ve a los menores resguardarse debajo de su pupitre durante los disparos

Por: Redacción

Diciembre 07, 2022, 12:57

Una maestra de educación preescolar intentó calmar a sus alumnos, de entre 3 y 5 años, durante una balacera, cantando prácticamente a gritos la canción 'Shake it Off' de la cantautora estadounidense Taylor Swift, ayer martes en la ciudad de Guaymas, Sonora.



La dura escena fue grabada y difundida a través de redes sociales, donde se ve a los menores resguardarse debajo de su pupitre durante los disparos como ya ha ocurrido en otras ocasiones en los puertos de Guaymas y Empalme durante el presente ciclo escolar.



Los hechos ocurrieron a las 13.00 hora local en la zona turística de Miramar en Guaymas, cuando sicarios a bordo de una camioneta interceptaron a dos pasajeros de un vehículo sedan, a quienes acribillaron a balazos con ráfagas de rifles de asalto en una zona escolar con tres planteles educativos en las inmediaciones.



'¡Come on, i can hear you, shake it off, shake it off!', cantó la maestra a gritos para que los niños se resguardaran debajo de su mesas y no escucharan las ráfagas. La Secretaría de Seguridad Pública en Sonora informó que en el vehículo en el que viajaban los dos hombres privados de la vida por ataque directo en Guaymas, servicios periciales de la Fiscalía en Sonora recolectó un arma larga de rifle de asalto y un arma corta.



Además, fue asegurada una bolsa de plástico con narcóticos 'uno de los hombres cuenta con antecedentes penales por delitos de robo de vehículo y robo con violencia', dicta el informe oficial preliminar.



Cerca de donde ocurrió la doble ejecución en Guaymas, hay tres planteles educativos: el Colegio Americano de San Carlos; el Instituto Cervino; y un preescolar para niños con discapacidad.



En este último fue donde los estudiantes tuvieron que quedarse resguardados por más de dos horas hasta que las autoridades pudieron asegurar la zona para que sus padres los recogieran.