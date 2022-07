Madres se quejan de maestra por fotos "provocativas"

Arely de 25 años es maestra en un jardín de niños y ha sido criticada por las mamás de los alumnos por publicar fotografías de ella en bikini en sus redes.

julio, 26, 2022

Un grupo de madres de alumnos de un jardín de niños del Estado de México levantaron una queja en contra de la maestra de sus hijos luego de que encontraron el perfil personal de la docente en donde subió fotos de ella en bikini mientras estaba de vacaciones.

Arely de 25 años de edad fue criticada por las madres de sus alumnos pues mencionaron que las fotos que encontraron eran muy provocativas.

La maestra se defendió y argumentó que las fotos que ella publica en sus redes sociales son por tratarse de su vida personal.

Además mencionó que ella cuando se encuentra en el plantel no viste de de forma que se pudiera considerar indebida y señaló que no ha compartido sus redes sociales con sus alumnos, pues son niños de 5 años de edad los cuales no deberían tener acceso a las redes sociales.

"Jamás me he vestido de manera que puedan considerar indebida frente a mis alumnos, nunca traigo falda ni short. Siempre uso pantalón y blusa, todo cubierto con mi delantal y por supuesto que jamás les he dado mi Facebook a mis estudiantes, pues tienen cinco años y ni siquiera deben tener redes sociales", señaló la docente.

Las madre que inició con la queja, supo de la existencia de las fotos debido a que encontró a su esposo viendo las imágenes que la educadora había subido a sus redes sociales.

