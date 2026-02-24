Madres Buscadoras se suman a búsqueda en Tucson, Arizona

El colectivo sonorense participa por primera vez en EUA para localizar a Nancy Guthrie, madre de la periodista Savannah Guthrie

Integrantes del colectivo mexicano Madres Buscadoras de Sonora, reconocidas por su labor en la localización de personas desaparecidas, se sumaron a la búsqueda de Nancy Guthrie, madre de la periodista estadounidense Savannah Guthrie, en Tucson, Arizona.

Desde su creación en 2019, el colectivo ha localizado a más de 5 mil personas, algunas con vida, y ahora concentra sus esfuerzos en el caso de la mujer de 84 años, desaparecida desde hace 23 días. Se trata de la primera vez que el grupo participa en una búsqueda en Estados Unidos.

Experiencia en el desierto

Las voluntarias aportarán la experiencia acumulada durante años de rastreos en Sonora, donde muchas de ellas buscan a familiares víctimas del crimen organizado.

“Buscaremos señales en el desierto, señales en los caminos; si se ven ramas rotas o cactus pisados, eso puede ser un indicio”, explicó Patricia Ramírez, integrante del colectivo que desde 2021 busca a su hijo desaparecido.

Las madres subrayaron que la incertidumbre es el mayor dolor para las familias y que, en muchos casos, prefieren conocer el destino de sus seres queridos que vivir sin respuestas.

Investigación con pocos avances

Nancy Guthrie fue reportada como desaparecida el pasado 31 de enero, presuntamente tras un secuestro en su vivienda en Tucson. Hasta ahora no hay detenidos y la investigación registra avances limitados.

Autoridades locales trabajan en coordinación con el FBI para analizar cientos de pistas en un caso que ha captado atención nacional e internacional.

El colectivo informó que fue contactado por una amiga cercana de la familia Guthrie para sumarse a los esfuerzos de búsqueda.

Búsqueda casa por casa

Las Madres Buscadoras iniciaron recorridos visitando viviendas cercanas al domicilio de la mujer y distribuyendo folletos informativos. Parte de ese material ya forma parte de un altar comunitario colocado frente a la casa de Guthrie, adornado con flores amarillas como símbolo de esperanza.

Guadalupe Tello, otra integrante, expresó que el grupo comprende la angustia de la familia debido a su propia experiencia: su hijo Gilman Agramon Tello desapareció en noviembre de 2020 en Magdalena de Kino.

Durante esta semana, las voluntarias comenzarán a rastrear caminos cercanos utilizando sus propias herramientas. Entre ellas destaca una cruz de metal que entierran en zonas donde la tierra parece removida recientemente.

“Si detectamos ese olor inconfundible de cadáver, entonces marcamos el lugar y excavamos”, explicó Tello.

El colectivo obtuvo permisos para colaborar con la Oficina del Alguacil del Condado Pima. En caso de hallar indicios relevantes, deberán notificar de inmediato a las autoridades.

Las buscadoras recalcaron que están habituadas a trabajar en zonas desérticas, un entorno que describen como inhóspito y desafiante, pero en el que confían que su experiencia pueda aportar resultados para la familia Guthrie.