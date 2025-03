 Madres buscadoras piden usar fuerza del Estado ante desaparecidos

"Existe gente en la Comisión Nacional de Búsqueda, en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) estatal que no deberían de estar, no tienen empatía con las familias, en verdad no sirven que sigan inventando sus reformas o sus artículos o lo que sea y en verdad no los ponen en práctica, nada más lo tienen en papel", expuso Gil Guzmán.

"Las familias están solas, desamparadas, caminamos como podemos, buscamos con nuestros propios recursos y nos tenemos que mover para buscar a nuestros familiares", agregó durante sus labores de búsqueda en el balneario turístico de Acapulco.