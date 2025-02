 Madre de Valentina pide a Sheinbaum que su caso no quede impune

La madre de Valentina Gilabert, la modelo apuñalada por la influencer Marianne en Ciudad de México, hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que el caso de su hija no quede impune.

A través de un video en Instagram, la mujer, que se identificó como Morin, ofreció detalles del estado de salud de su hija, en donde su vida continúa en peligro.

Detalló que la modelo se encuentra en terapia intensiva, está entubada y en coma inducido.

Dijo que el caso se está investigando como homicidio en donde Valentina recibió un ataque de más de 10 puñaladas y pide a las autoridades que esto no quede impune y que se haga justicia.

La mujer solicitó el apoyo de la presidenta, Claudia Sheinbaum, de la jefa de Gobierno, Clara Brugada y de la Fiscal, Bertha Alcalde.

"Confiamos en ustedes en que se haga lo justo, esto no puede quedar impune, no pueden seguir sucediendo cosas de este tipo y no suceda nada", expresó.

Mientras tanto, otros familiares de Valentina, entre ellos la esposa de Santiago Giménez, jugador del Milán, solicitaron donadores de sangre de cualquier tipo en el Hospital Médica Sur, esto debido a las intervenciones quirúrgicas a las que ha sido expuesta.

Santiago Giménez y Valentina son primos políticos, la joven de 18 años es familia directa de Fernanda Serrano, esposa del nuevo jugador del Milán.

En redes sociales se ha abierto un debate entre los usuarios, quienes cuestionan si la influencer y madre de una bebé, debería ser juzgada como 'Fofo' Márquez bajo el cargo de tentativa de feminicidio.

