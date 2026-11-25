También denunció que desconocidos la han llamado para asegurarle que Alan murió y ofrecerle tramitar un supuesto seguro de vida

Antes de enlistarse en el Ejército ruso, Alan Addi Lira Navarro trabajaba como cargador en Monterrey para ayudar económicamente a su familia en Veracruz. Ahora, su madre busca información sobre su paradero después de perder comunicación con él, cuando le anunció que se dirigiría al frente de la guerra contra Ucrania.

Alan, de 26 años y originario de Poza Rica, mantenía contacto frecuente con Dulce Idalia Navarro. Según el testimonio de la mujer, la última comunicación ocurrió el 28 de octubre; desde entonces desconoce dónde está y en qué condiciones se encuentra.

“Te quiero, te amo, cuídate mucho, Dios te bendiga, voy al frente”, fue el último mensaje que recibió de su hijo, de acuerdo con su relato.

De trabajar en Monterrey a incorporarse al Ejército ruso

La madre explicó que Alan había intentado ingresar a las Fuerzas Armadas mexicanas, pero una lesión en una rodilla y otros problemas de salud se lo impidieron. Posteriormente se trasladó a Nuevo León, donde encontró empleo como cargador.

Durante esa etapa vio anuncios de reclutamiento en redes sociales. La posibilidad de obtener mayores ingresos para apoyar los tratamientos médicos de sus padres, junto con su aspiración de ser militar, lo llevó a buscar su incorporación a las fuerzas rusas.

Dulce Idalia sostiene que su hijo sabía que se enlistaría y que podía ser enviado a combatir. Tras llegar a Rusia recibió entrenamiento y, según las conversaciones que mantuvieron, realizó tareas contra drones.

“Mi hijo en ningún momento se fue engañado; él sabía muy bien a lo que iba”, afirmó.

Madre denuncia llamadas sobre un supuesto seguro de vida

La búsqueda de noticias se ha complicado por la pérdida de los canales de comunicación con quienes intervinieron en el reclutamiento. Según Dulce Idalia, el teléfono de la empresa dejó de funcionar y fue eliminado un grupo de WhatsApp en el que las familias recibían información.

También denunció que desconocidos la han llamado para asegurarle que Alan murió y ofrecerle tramitar un supuesto seguro de vida, a cambio del 40 por ciento del dinero.

La mujer relató que le solicitan documentos y firmas, pero evaden sus preguntas sobre dónde habría ocurrido el fallecimiento y no presentan pruebas que respalden sus afirmaciones. Esas llamadas no permiten establecer qué ocurrió con el joven.

La familia pide ayuda para conocer su paradero

Dulce Idalia solicitó apoyo de las autoridades diplomáticas mexicanas y aseguró que no había recibido respuesta de la representación rusa a sus consultas. De acuerdo con su testimonio, el DIF de Coatzintla le proporcionó una despensa y ofreció asistencia legal después de que se conociera el caso.

Mientras espera información, permanece en contacto con familiares de otros combatientes extranjeros. Sus condiciones de salud y la falta de recursos, explicó, le impiden viajar a Rusia para buscar personalmente a su hijo.

Hasta la información disponible, no existe una confirmación oficial sobre la ubicación o el estado de salud de Alan. La petición de su madre es obtener una respuesta verificable sobre qué ocurrió después de aquel último mensaje.