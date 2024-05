Los mejores memes del tercer debate presidencial

El tercer debate presidencial se llevó a cabo el pasado domingo 19 de mayo, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la Ciudad de México. Los candidatos Claudia Sheinbaum, de la coalición Sigamos Haciendo Historia; Xóchitl Gálvez, de la alianza Fuerza y Corazón por México; y Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, protagonizaron un encuentro que generó intensos debates y una oleada de memes en las redes sociales.

En este último debate, los temas centrales giraron en torno a la política social, la inseguridad y el crimen organizado, la migración, la política exterior, la democracia y la división de poderes. Sin embargo, fueron los momentos de confrontación entre los candidatos los que captaron la atención del público y desataron la creatividad de los internautas.

Después de presenciar los dos primeros debates, los usuarios en redes sociales ya tienen una noción de lo que podría suceder en el próximo encuentro, anticipando un escenario similar a este:

Uno de los momentos más destacados ocurrió durante el segmento de política exterior, cuando Xóchitl Gálvez sacó a relucir una fotografía de Claudia Sheinbaum luciendo una falda con la imagen de la Virgen de Guadalupe bordada. Este gesto desencadenó un intercambio acalorado entre las candidatas, con Gálvez cuestionando el uso de símbolos religiosos por parte de Sheinbaum.

La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México lanzó una serie de acusaciones sobre el uso de la fe con fines políticos.

"Hablando del Vaticano. Tengo una pregunta para la candidata de las mentiras. Las dos tuvimos un enceuntro con el Papa... ¿Le contaste a su Santidad cómo usaste la imagen de la Virgen de Guadalupe en una falda a pesar de que no crees en ella ni en Dios? ¿Le platicaste que derrumbaste una iglesia cuando fuiste delegada de Tlalpan? Tienes todo el derecho de no creer en Dios, es un tema personal, a lo que no tienes derecho es a usar la fe de los mexicanos como oportunismo político", señaló Xóchitl Gálvez.

La escena no pasó desapercibida en las redes sociales, donde los usuarios expresaron sus opiniones y crearon memes que reflejaban sus puntos de vista sobre el intercambio entre las candidatas.

Otro aspecto que no pasó desapercibido fue el hecho de que Xóchitl Gálvez parecía leer algo y evitaba mirar directamente a la cámara, lo que no escapó al escrutinio de los memes en las redes sociales.

Durante el intercambio sobre seguridad, Gálvez recordó a Sheinbaum el incidente en el que se empleó gas lacrimógeno y se encapsuló a mujeres durante una marcha feminista.

Los enfrentamientos continuaron cuando la candidata de Morena mostró una fotografía en la que Gálvez aparece frente a un contingente policial y les rocía con desinfectante, como parte de sus argumentos.

En su intervención, Xóchitl Gálvez aprovechó para exhibir imágenes de la marcha de la "Marea Rosa" y declaró que "México ya está despierto".

En cuanto a las acusaciones, Gálvez volvió a cuestionar a Sheinbaum sobre sus propiedades, manteniendo la línea de confrontación.

Por otro lado, hubo un contraste notorio en el ánimo de Jorge Álvarez Máynez entre el primer y tercer debate, lo que no pasó desapercibido para los internautas, quienes se preguntaron por qué abandonó su característica sonrisa en esta ocasión. Aunque su sonrisa se hizo menos evidente en esta ocasión, en algunas intervenciones se le vio más serio.

