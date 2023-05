'Los celulares o los mato a todos'; graban asalto a camión

Foto: Captura de video

Un camión con 35 pasajeros a bordo fue asaltado por cuatro hombres; uno de ellos portaba un arma con la que sembró el terror durante unos minutos.

Por: Renata Medina

Mayo 09, 2023, 17:43

Un camión fue asaltado de forma violenta en Toluca y todo quedó grabado. Los pasajeros vivieron momentos de terror cuando cuatro sujetos armados a punta de pistola los amenazaron y obligaron a entregar todas sus pertenencias de valor.

El camión, que contaba con cámaras de seguridad que fueron instaladas por el chofer, fue objeto de ataque a las 07:00 horas cuando transitaba por el Bulevar Aeropuerto, cerca de una planta donde comúnmente abordan el transporte obreros.

De acuerdo con las imágenes captadas, cuatro individuos cubiertos de la cara con cubrebocas y gorra abordaron el autobús y con arma en mano comenzaron a robarle a los usuarios del transporte.





En el vehículo viajaban alrededor de 35 personas, quienes fueron despojadas de sus pertenencias de forma violenta.

Después de robar en tan solo dos minutos todas las pertenencias de los pasajeros, el líder de los asaltantes y quien tenía en sus manos el arma le dijo al chofer: “ya chingó a su madre, no le avances rápido, no me cierres la puerta ni nada”.

Segundos después, comienzan a bajar los asaltantes del transporte, no sin antes de amenazar de nuevo al chofer: “haces una mam… y te lleva la ver…, avánzale”.

Hasta el momento ninguno de los asaltantes ha sido identificado o detenido por las autoridades.