Lorena evoluciona a huracán de categoría 1 en el pacífico

Sus bandas nubosas mantendrán, en las próximas horas, lluvias muy fuertes a intensas el noroeste y oeste de México, informó el SMN

Lorena, una tormenta tropical que se formó en el océano Pacífico, evolucionó a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson por lo que sus bandas nubosas mantendrán, en las próximas horas, lluvias muy fuertes a intensas el noroeste y oeste de México, informó este miércoles el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su reporte más reciente, el SMN precisó que a las 06:00 hora local, Lorena se localizó aproximadamente a 165 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 345 km al sur-sureste de Cabo San Lázaro, en la misma entidad.

Además, registra vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, rachas a 150 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 24 km/h.

"Sus bandas nubosas generan lluvias muy fuertes a intensas, rachas de viento y oleaje elevado en el occidente y noroeste del país", indicó el reporte.

Además generará lluvias puntuales intensas (de 75 a 150 mm) en el centro y sur de Baja California Sur, en el centro y sureste de Sonora y Sinaloa; así como lluvias puntuales muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Baja California, Nayarit y Jalisco.

También previó viento de 70 a 80 km/h con rachas de 100 a 120 km/h en costas de Baja California Sur; de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en el Golfo de California, Sonora, Sinaloa y Jalisco (costa).

Así como oleaje de 4.5 a 5.5 metros de altura en costas de Baja California Sur, oleaje de 2 a 3 metros de altura en costas de Sinaloa y Nayarit, y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Jalisco.

"Se mantiene zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Santa Fe hasta Cabo San Lázaro, Baja California Sur (BCS), y zonas de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Cabo San Lázaro hasta Punta Abreojos, BCS, y desde Cabo San Lucas hasta Santa Fe, BCS", indicó el SMN.

El organismo explicó que las lluvias muy fuertes a puntuales intensas "reducirán la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas; asimismo, podrían originar encharcamientos, deslaves, inundaciones y el incremento en los niveles de ríos y arroyos", y ante ello exhortó a la población a atender sus avisos y seguir las recomendaciones de Protección Civil.