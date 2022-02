López Obrador vincula a Loret de Mola con farmacéuticas

El mandatario volvió a dedicar su conferencia de prensa diaria a criticar a los periodistas y medios por sus ataques al gobierno

Por: Redacción INFO7

febrero, 16, 2022 13:02

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este miércoles que el periodista Carlos Loret de Mola y su medio Latinus están vinculados con empresas farmacéuticas en México, quienes están detrás de los ataques en su contra.

"En el caso de Loret no es un caso de afectar a la información sobre lo que gana un periodista, es que ese periodista está vinculado con la venta de medicinas y equipos médicos, y así otros", dijo el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

López Obrador volvió a referirse al periodista, quien destapó un presunto conflicto de interés de su hijo José Ramón López Beltrán, y señaló que medios como Latinus, en donde trabaja Loret de Mola, tienen relaciones de complicidad y negocios con una empresa, de la que no dio el nombre y la cual se dedica a la adquisición de medicinas y equipos médicos.

"Una de esas 10 empresas a las que hice mención (en el pasado) que acaparaban toda la compra del gobierno de medicamentos, 100,000 millones de pesos, y también por eso la campaña de que faltaban los medicamentos y meter a los niños, pero eso es lo que hay detrás, estos intereses", apuntó.

López Obrador dijo que aún no ha recibido una respuesta del INAI, sobre la carta que mandó para que indague a Loret de Mola con datos del Registro Público de la Propiedad y Comercio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Aunque dijo que espera que el organismo le permita dar a conocer los datos que tiene y que además se pueda informar sobre los bienes inmuebles que posee el periodista.

Asimismo, señaló que Loret de Mola no es el único que debería revelar cuánto percibe, sino también Ciro Gómez Leyva, Joaquín López-Dóriga y Carmen Aristegui, pues acusó que los recursos de sus sueldos vienen del presupuesto público.

"Yo creo que sin necesidad de que intervenga el INAI, ellos deberían informar cuánto ganan por ética, Loret, Ciro, López-Dóriga, Carmen Aristegui, a lo mejor sus bienes pues no, pero ayudaría a saber, Jorge Ramos, también", señaló.

El mandatario volvió a dedicar su conferencia de prensa diaria a criticar a los periodistas y medios por sus ataques al gobierno y consideró que los comunicadores juegan el papel de apuntalar mediante presiones y chantajes a empresas que medran del presupuesto público.

"No es el periodista que tiene ese noble oficio para estar informando a los ciudadanos y para estar haciendo críticas a los malos funcionarios, no, esto es distinto", precisó.

Destacó que no solo en México algunos periodistas representan a grupos de interés, sino que esto es "un fenómeno mundial".

"No solo es un asunto de México, es mundial, habría que ver quienes son los dueños del New York Times, Washington Post, del Financial Time", dijo.

Incluso, afirmó que el Washington Post está pidiendo al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que le llame la atención por el acoso a los periodistas.

"¿Qué no sabe el Washington Post cómo funciona la mafia del poder en México? ¿Qué no saben cómo imperaba la corrupción? ¿Cómo un grupo se sentían los dueños de México? ¿Cómo fueron los causantes de la desigualdad, de la pobreza de que se desatara la violencia en el país?" cuestionó.