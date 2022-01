López Obrador revela qué le pedirá a los Reyes Magos

En conferencia de prensa, el mandatario dio a conocer su lista de tres deseos para los Reyes Magos

Por: Patricia Hernández Agüero

enero, 05, 2022 12:46

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer sus tres deseos para los Reyes Magos.

A pregunta expresa, el presidente detalló sus tres peticiones:

El primer deseo de López Obrador fue que todos los mexicanos tengan salud, no solo para enfrentar la pandemia, sino salud en general.

"Tenemos que agradecer el que esta nueva variante, aunque es muy contagiosa, no está resultando de mucha gravedad. No solo para enfrentar esta variante de la pandemia, sino en general salud, que todos estemos sanos, que tengamos salud todos los mexicanos, porque no queremos que nadie esté hospitalizado y enfermo", dijo el mandatario en conferencia.

Como segundo deseo, el presidente pidió mantener los valores culturales, morales y espirituales.

Y como tercer y último deseo, pidió "sigamos siendo buenos, y fraternos, generosos que practiquemos el amor al prójimo".

López Obrador aprovechó la oportunidad para detallar que su hijo Jesús Ernesto le pidió a los Reyes Magos, ropa y zapatos.

El presidente aseguró que los Reyes Magos: Melchor, Gaspar y Baltazar, ya no quieren entregar aparatos electrónicos que se usan para ver series con contenidos violentos.

Antes de concluir su conferencia de prensa, López Obrador mandó mucho amor para todos los niños e invitó a la población a seguir creyendo en los Reyes Magos y a mantener viva la esperanza.