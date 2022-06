López Obrador pide a la oposición: 'No estorbar'

Esto después de que el Congreso no ha aprobado ninguna reforma hecha por el Ejecutivo

junio, 10, 2022 09:50

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió a la "oposición" con "mucha ayuda el que no estorba", esto después de que el Congreso no ha aprobado ninguna reforma hecha por el Ejecutivo.

"No proponen nada, no ayudan y se dedican a estorbar: mucho ayuda el que no estorba, pero no quieren cambiar", expuso el mandatario federal.

Según López Obrador, se han dedicado a bloquear sus iniciativas como llevar la pensión para adultos mayores o la reforma eléctrica.

Además criticó a sus opositores debido a que continúen sin ninguna autocrítica.

Aseguró, sin embargo, que dichas acciones hechas por "la oposición" no son una estrategia nueva.

