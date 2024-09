 López Obrador dice que 'no hay muchos homicidios' en Sinaloa

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este viernes que "hasta ahora no ha habido muchos homicidios" en Sinaloa, estado que acumula 12 asesinatos tras una semana de enfrentamientos del narcotráfico tras la captura del capo Ismael 'El Mayo' Zambada.

“Se está atendiendo el asunto en Sinaloa, la confrontación que existe, no tan abierta, no tan frontal, pero sí hay enfrentamientos, pocos, y por eso hay una movilización de las Fuerzas Armadas para proteger a la gente, y también para evitar la confrontación", declaró el mandatario en su conferencia matutina.

El gobernante mexicano restó relevancia a la cifra de víctimas pese a que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa reporta un acumulado de 12 hombres asesinados, 11 personas heridas por armas de fuego, 20 víctimas de desaparición forzada y 31 denuncias de robo de vehículo.

El presidente acusó a los medios de ser "muy tendenciosos y amarillistas" por reportar que los habitantes de Sinaloa han denunciado el bloqueo de la carretera de Mazatlán a Durango, tiroteos, incendios de vehículos, toques de queda de facto y la imposibilidad de vivir su cotidianidad.

“No es así (de grave). Ha habido algunos problemas, está el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional. Decirle a la gente de Culiacán que, además es solo Culiacán, que estamos pendientes y que se actúe con precaución, pero sin alarmismos, y que tengan cuidado, si leen estos pasquines, no les crean", manifestó.

López Obrador reconoció que la situación en Sinaloa "se desajusta" tras la captura de Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, y de Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, quien entregó al 'Mayo' a Estados Unidos el 25 de julio, según la versión oficial de Washington y México.

El mandatario dijo a los narcotraficantes que "tienen que buscar otras formas que no perjudiquen a la gente inocente, que no se enfrenten, que no haya pérdidas de vidas, que no afecten a otros y que no se afecten entre ellos", pero insistió en que "es un asunto de ellos”.

“Sí tiene arreglo, con presencia de las Fuerzas Armadas para cuidar que no haya enfrentamientos, para cuidar a la población, y también ellos (los narcotraficantes) deben actuar con un mínimo de responsabilidad, es su familia, son sus paisanos, es su municipio, es su estado, es su país", manifestó.

Te puede interesar: Suspende gobierno de Sinaloa festejos de Independencia

Por la violencia, el Gobierno de Sinaloa suspendió los festejos patrios del 15 de septiembre, todas las escuelas han cancelado clases en Culiacán y otros municipios, mientras que negocios han cerrado y las personas se resguardan en sus casas.

Pero López Obrador pidió a los medios no tomar esto "como nota principal”.

"Serénense, tranquilícense, pensemos en el país, pensemos también en la gente, en los ciudadanos. ¿Cómo vamos a estar atemorizando sin fundamentos? Sí hay problemas, los estamos enfrentando", expresó.

Comentarios