 López Obrador dejará la vida pública tras fin de su mandato

La mañana de este sábado 14 de septiembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que su retiro de la vida pública y política está directamente relacionado con su estado de salud.

En un evento en Chiapas, acompañado por miembros de su gabinete y la presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien asumirá el cargo el 1 de octubre, AMLO reafirmó que tras el término de su mandato se mudará a Palenque para alejarse de la vida política.

Durante su discurso, el mandatario expresó su felicidad por el hecho de que Sheinbaum, exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, será quien continúe su proyecto de la Cuarta Transformación.

Es una buena noticia que Claudia será quien vele por el pueblo, dijo, lo que provocó una ovación de los presentes, en su mayoría simpatizantes del partido Morena.

Bicentenario de la Federación de Chiapas a México, desde estación Palenque del Tren Maya, Chiapas https://t.co/QVJnnw65bg — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 14, 2024

López Obrador reiteró que tras su retiro se concentrará en escribir y cuidar su salud, tras haber sobrevivido a un infarto en 2013. El presidente mencionó: "Estoy aflojado en terracería, el motor está bien, pero la carrocería ya no anda bien", en alusión a su condición física, y agregó que no puede "forzar más su pobre corazón" debido a sus antecedentes de problemas cardíacos.

AMLO ya había mencionado en semanas previas que se mudaría a Palenque, mientras su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, permanecerá en la Ciudad de México por compromisos profesionales.

Cabe señalar que el estado de salud del presidente ha sido motivo de preocupación en diversas ocasiones. En abril de 2023, López Obrador contrajo COVID-19 por tercera vez, lo que generó rumores de que había sufrido un paro cardíaco.

Aunque su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, aseguró inicialmente que el presidente continuaría con su agenda en el sureste, AMLO confirmó a través de Twitter que regresaba a la capital para recuperarse, desmintiendo las declaraciones iniciales.

Este reciente evento se suma a los antecedentes de salud del mandatario. En diciembre de 2013, López Obrador sufrió un infarto en la Ciudad de México que marcó un antes y un después en su vida personal y profesional.

El propio presidente ha hablado públicamente de lo doloroso y grave que fue ese momento, relatando que llegó a resignarse a la posibilidad de morir. "Afortunadamente me intervinieron a tiempo, me hicieron un cateterismo y me salvaron", recordó en su discurso.

Con su retiro ya en marcha, AMLO cerrará su ciclo de más de 50 años de lucha política. Durante su carrera, ha sido una figura que ha recorrido todos los municipios de México, como él mismo lo ha señalado, y con este próximo retiro, pondrá fin a su vida pública, trasladándose al sureste del país en busca de una vida más tranquila y enfocada en su bienestar físico.

Comentarios