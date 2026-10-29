López Obrador dedica mensaje a Cuauhtémoc Cárdenas tras su muerte

AMLO reconoció el legado del tres veces candidato presidencial y cofundador de los movimientos democráticos contemporáneos

Tras darse a conocer este miércoles el fallecimiento del histórico líder de la izquierda mexicana, Cuauhtémoc Cárdenas, a los 92 años, el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó su profundo pesar por la partida de quien calificó como un pilar fundamental en la democratización del país.

A través de un mensaje difundido en su cuenta de X, AMLO reconoció el legado del tres veces candidato presidencial y cofundador de los movimientos democráticos contemporáneos.

Mando un abrazo a familiares, amigos y compañeros por el lamentable fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, precursor del movimiento democrático en la historia reciente de México. Sin él, otra sería la realidad política del país. Fue un transformador; nos deja sus enseñanzas y los ideales que nunca mueren. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 29, 2026 El líder de la izquierda Los caminos políticos de Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador se entrelazaron durante décadas. A finales de la década de 1980, tras la histórica ruptura de un sector del entonces gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), ambos participaron activamente en la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), instituto que se consolidó como la principal fuerza de oposición en México. La cercanía institucional continuó cuando Cárdenas respaldó en 1996 la llegada de López Obrador a la dirigencia nacional del Partido del Sol Azteca. Asimismo, ambos ocuparon consecutivamente la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal: Cárdenas de 1997 a 1999, siendo el primer jefe de Gobierno electo por voto popular, y López Obrador del año 2000 al 2005. Si bien la relación política atravesó momentos de distanciamiento y diferencias estratégicas, notablemente tras los comicios presidenciales de 2006, ambos líderes mantuvieron muestras de reconocimiento mutuo con el paso de los años. En 2012, Cárdenas externó su respaldo a las aspiraciones presidenciales de López Obrador, y en 2018 lo felicitó tras su contundente victoria en las urnas, hito que abrió el camino para que la izquierda llegara por primera vez a la Presidencia de la República.