López Beltrán acusa a EUA de quitarle la visa por política

El político tabasqueño aseguró que la decisión no representa un problema para él y afirmó que no tiene interés particular en visitar Estados Unidos

Andrés Manuel López Beltrán acusó al gobierno de Estados Unidos de retirarle la visa por motivos políticos y señaló directamente al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau como responsables de la decisión.

En una carta dirigida al presidente Donald Trump, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que ambos funcionarios ordenaron la cancelación de su documento sin presentar pruebas de que haya cometido algún acto inmoral o delictivo.

López Beltrán cuestiona decisión sobre su visa

López Beltrán calificó la medida como una decisión de “carácter político, más bien politiquero y propagandístico” y la comparó con prácticas que atribuyó al régimen nazi.

En la misiva, afirmó que la cancelación de visas forma parte de una política de represalias contra países, gobiernos y políticos que no se alinean con los intereses de Estados Unidos, los cuales calificó de “autoritarios, facciosos” y vinculados con corruptelas.

Pide a Trump conocer su postura sobre el caso

El político tabasqueño aseguró que la decisión no representa un problema para él y afirmó que no tiene interés particular en visitar Estados Unidos. Sin embargo, pidió a Trump conocer su postura sobre el caso.

También exhortó al mandatario estadounidense a iniciar una nueva etapa en su gobierno con el respaldo de profesionales de la política que, dijo, coloquen por encima de los intereses personales el bienestar de los ciudadanos y de la nación.