Localizan sin vida a última persona desaparecida en Jalisco

La localización de la cuarta persona que permanecía desaparecida tras el desbordamiento de un arroyo en la comunidad de La Cuesta, municipio de Talpa de Allende, Jalisco, fue confirmada este jueves por la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco.

Este jueves, durante los recorridos de búsqueda realizados pie a tierra, fue localizada la cuarta persona que permanecía desaparecida tras el desbordamiento de un arroyo en la comunidad de La Cuesta, en Talpa de Allende. 🔎🚨



La localización la lograron miembros de una de… pic.twitter.com/pWNOeNVpjJ — Protección Civil JAL (@PCJalisco) October 1, 2026

El hallazgo se concretó durante recorridos de búsqueda pie a tierra realizados por una brigada forestal a lo largo del cauce del río Santa Elena, a unos 20 kilómetros de distancia del lugar del incidente, en territorio de Tomatlán.

Con este hallazgo concluye formalmente el operativo de búsqueda en la zona, al haber sido ubicados los cuatro miembros de la familia que se encontraban reportados como desaparecidos a consecuencia del impacto de una tormenta severa en la región. Las autoridades estatales no dieron a conocer las identidades de las personas localizadas.

Tras la finalización de los trabajos de rastreo, las corporaciones de emergencia informaron que los equipos especializados mantendrán presencia e intervenciones en la comunidad para coordinar y dar seguimiento a las labores de atención, así como a las acciones de recuperación y rehabilitación de las áreas afectadas.