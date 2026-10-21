Localizan sin vida a reo en el penal de Aguaruto, Culiacán

Un hombre recluido en el penal de Aguaruto, en Culiacán, Sinaloa, fue encontrado sin vida al interior de su celda el lunes 19 de octubre

Un hombre recluido en el penal de Aguaruto, en Culiacán, Sinaloa, fue encontrado sin vida al interior de su celda el lunes 19 de octubre. La Fiscalía General del Estado (FGE) ya fue notificada para investigar lo ocurrido.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa informó que personal penitenciario localizó al interno sin signos vitales y dio aviso a las autoridades ministeriales para iniciar las diligencias correspondientes.

De acuerdo con información difundida por medios locales, el recluso fue identificado como Fabián, de entre 25 y 30 años, quien se encontraba en el módulo 18 del centro penitenciario.

Los primeros reportes indican que la celda estaba cerrada con seguro, por lo que los custodios tuvieron que utilizar herramientas para abrirla y acceder al lugar.

Hasta el momento, estos detalles corresponden a versiones preliminares, mientras las autoridades realizan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

SSP reporta posible infarto

La Secretaría de Seguridad Pública estatal señaló que el interno presuntamente habría sufrido un “infarto agudo al miocardio”. La causa del fallecimiento deberá determinarse mediante las actuaciones correspondientes.

La #SSPSinaloa informa que, este lunes 19 de octubre de 2026, una Persona Privada de la Libertad (PPL) del Centro Penitenciario de Aguaruto, en la ciudad de Culiacán, fue localizado sin vida al interior de su celda. De manera preliminar, se informa que se trate de un probable infarto agudo al miocardio. La Fiscalía General del Estado fue notificada sobre esta situación para que intervenga conforme su ámbito de competencia. En este sentido, los familiares de la PPL serán notificados por parte de personal de trabajo social de la Dirección del Centro Penitenciario. Reiteramos nuestro compromiso de actuar con responsabilidad, mantener informada a la ciudadanía y colaborar con las instancias correspondientes. — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) October 20, 2026 Tras el hallazgo, las autoridades penitenciarias notificaron a la Fiscalía de Sinaloa y dieron aviso a los familiares del recluso para los trámites relacionados con los servicios funerarios.