Localizan sin vida a hijo del alcalde de Tecamachalco

Aunque han circulado versiones sobre un posible secuestro y una exigencia económica, estos datos no han sido confirmados oficialmente

Mateo Hernández Gutiérrez, hijo de 16 años del alcalde de Tecamachalco, Mateo Hernández López, fue localizado sin vida en el municipio de Nicolás Bravo, Puebla, después de permanecer desaparecido durante cuatro días.

El cuerpo del adolescente fue encontrado durante la mañana del miércoles 23 de septiembre en las inmediaciones de la junta auxiliar de Azumbilla, cerca del paraje conocido como La Tabla y de la carretera que conduce hacia Tlacotepec de Díaz.

Personas que circulaban por la zona reportaron la presencia de un objeto sospechoso a un costado del camino. Elementos de seguridad y servicios de emergencia acudieron al lugar, donde confirmaron que se trataba de una persona que ya no presentaba signos vitales.

Mateo salió para realizar actividades escolares

El adolescente había sido visto por última vez el sábado 19 de septiembre, aproximadamente a las 13:00 horas, cuando salió para realizar actividades escolares con algunos compañeros.

Mateo era estudiante de preparatoria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Después de que su familia perdió comunicación con él, comenzaron las acciones para localizarlo en Tecamachalco y municipios cercanos.

La búsqueda movilizó a agentes ministeriales y otras corporaciones de seguridad, que realizaron recorridos e inspecciones en diferentes puntos de la región. El Gobierno de Puebla confirmó públicamente la desaparición y señaló que mantenía comunicación con la familia.

Fiscalía investiga las circunstancias del crimen

Tras el hallazgo, el sitio quedó acordonado para permitir que peritos y agentes ministeriales recopilaran indicios. Los reportes preliminares señalan que el cuerpo estaba cubierto con cobijas y presentaba huellas visibles de violencia.

Los restos fueron trasladados al anfiteatro de Tehuacán para realizar la necropsia y establecer oficialmente la causa de muerte. El alcalde de Tecamachalco acudió posteriormente al lugar para reconocer el cuerpo de su hijo.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han establecido públicamente el móvil del crimen. Tampoco se ha precisado dónde permaneció Mateo durante los cuatro días posteriores a su desaparición.

Buscan identificar a los responsables

La investigación deberá reconstruir los últimos movimientos del adolescente, determinar cómo fue privado de la libertad y establecer quiénes participaron en su muerte y en el traslado del cuerpo hasta Nicolás Bravo.

Aunque han circulado versiones sobre un posible secuestro y una exigencia económica, estos datos no han sido confirmados oficialmente. Será la Fiscalía de Puebla la encargada de determinar si esas versiones están relacionadas con el caso.

El asesinato provocó consternación entre habitantes de Tecamachalco y miembros de la comunidad educativa, mientras familiares, autoridades y representantes políticos exigieron que el caso sea esclarecido y que los responsables sean llevados ante la justicia.