Localizan sin vida a Fátima Ozoara; hay un detenido

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó la localización sin vida de Fátima Ozoara Cid Vázquez, de 20 años

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó la localización sin vida de Fátima Ozoara Cid Vázquez, de 20 años, quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado 21 de junio tras salir de su trabajo como auxiliar de enfermería en un hospital ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con la autoridad, la joven fue vista por última vez alrededor de las 08:00 horas al concluir su jornada laboral en una unidad médica de la colonia Olivar de los Padres.

Sus familiares denunciaron que nunca regresó a su domicilio, lo que dio origen a la activación de los protocolos de búsqueda.

Como parte de las investigaciones, personal ministerial, pericial y elementos de la Policía de Investigación realizaron entrevistas, trabajos de campo y el análisis de videograbaciones para reconstruir los últimos movimientos de la víctima y establecer posibles líneas de investigación.

Las diligencias permitieron identificar la presunta participación de un hombre en la desaparición de la joven. Posteriormente, el 23 de junio, agentes de la Policía de Investigación detuvieron en flagrancia a Joel Ricardo "N", quien fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Durante la audiencia inicial, un juez de control calificó de legal la detención. La Fiscalía formuló imputación por el delito de desaparición de persona cometida por particular agravada y solicitó su vinculación a proceso.

La defensa del imputado pidió la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia para resolver su situación jurídica fue programada para este 30 de junio. Mientras tanto, el juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Hallazgo del cuerpo

La Fiscalía capitalina informó que, derivado de las investigaciones, se delimitó un polígono de búsqueda en una zona limítrofe entre Morelos y el Estado de México.

Las labores fueron encabezadas por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos y permitieron localizar el cuerpo sin vida de una mujer joven sobre la carretera Santa Martha-Cuernavaca, en el paraje Ojo de Agua, perteneciente al municipio de Ocuilán, Estado de México.

Posteriormente, familiares de Fátima acudieron al Servicio Médico Forense del Estado de México, donde realizaron el reconocimiento e identificación de la víctima con el acompañamiento de personal de la Policía de Investigación y de una célula especializada de atención a víctimas.

La FGJCDMX señaló que continuará las investigaciones en coordinación con las autoridades del Estado de México y Morelos para esclarecer plenamente los hechos, fortalecer la acusación contra el probable responsable y garantizar el acceso a la justicia para la familia de la joven, con perspectiva de género y atención integral.

La dependencia recordó que, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y al principio de presunción de inocencia, la persona detenida debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.