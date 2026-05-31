Localizan nueve cráneos durante búsqueda en Jacona, Michoacán

Las autoridades buscarán determinar la identidad de las víctimas mediante análisis periciales y establecer, en la medida de lo posible, las circunstancias.

Una jornada de búsqueda realizada por integrantes del colectivo Desaparecidos de la Costa y Feminicidios de Michoacán (DECOFEM) derivó en el hallazgo de nueve cráneos humanos en una zona rural del municipio de Jacona, en el estado de Michoacán.

Las labores se desarrollaron entre jueves y viernes en el poblado de El Platanal, conocido también como La Planta, donde madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas recorrieron áreas de difícil acceso cubiertas por maleza.

De acuerdo con la información difundida por el colectivo, durante el primer día de actividades fueron encontrados cuatro cráneos, mientras que en la segunda jornada se localizaron cinco más en distintos puntos del área inspeccionada.

Restos fueron enviados al SEMEFO

Tras el hallazgo, los nueve cráneos fueron trasladados al Servicio Médico Forense de la ciudad de Zamora para la realización de estudios especializados.

Las autoridades buscarán determinar la identidad de las víctimas mediante análisis periciales y establecer, en la medida de lo posible, las circunstancias en las que ocurrieron los fallecimientos.

Colectivo destaca importancia de las búsquedas

A través de un mensaje, DECOFEM señaló que cada hallazgo representa una oportunidad para que familias de personas desaparecidas obtengan respuestas sobre el paradero de sus seres queridos.

"Cada hallazgo representa una posibilidad de verdad y de identificación para las familias que continúan buscando a sus seres queridos", expresó el colectivo.

Zona afectada por la presencia de grupos criminales

Los municipios de Jacona y Zamora han sido identificados por autoridades como una región donde operan diversos grupos delictivos. En la zona también se han realizado investigaciones relacionadas con organizaciones criminales y actividades vinculadas a la violencia que afecta a distintas comunidades del occidente del país.

Las búsquedas de personas desaparecidas continúan en distintos puntos de Michoacán con la participación de colectivos y familiares que mantienen recorridos permanentes para localizar indicios que permitan avanzar en procesos de identificación.