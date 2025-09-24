Localizan helicóptero de la CFE que cayó en cerro de Jalisco

Hasta el momento, no se han revelado las causas del accidente, sin embargo, se confirmó que los dos tripulantes de la aeronave perdieron la vida

Autoridades de Jalisco informaron que, tras varias horas de búsqueda, fue localizado el helicóptero de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que había sido reportado como desaparecido en el Cerro del Jabalí. Lamentablemente, se confirmó el fallecimiento de las dos personas que tripulaban la aeronave.

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) dio a conocer en su último reporte que la aeronave fue encontrada cerca de la comunidad de La Virgencita, donde presuntamente se estrelló.

Personal de rescate aéreo y terrestre de la UEPCBJ continúa en el lugar para obtener más detalles sobre el incidente.

Hasta el momento, no se han revelado las causas del accidente ni la identidad de las víctimas. Solo se sabe que se trata del capitán y un mecánico, quienes viajaban en la aeronave en una ruta de Tepic al municipio de Talpa de Allende.