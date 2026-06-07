Localizan hangar clandestino y decomisan droga en Mexicali

Además, gracias al 'Operativo Valle' se logró la recuperación de vehículos robados y la captura de dos personas involucradas en diversos delitos.

Un hangar presuntamente utilizado presuntamente por grupos del crimen organizado, el aseguramiento de 20 kilogramos de cocaína y la captura de dos personas fueron algunos de los resultados del Operativo Valle, desplegado durante más de 24 horas en la zona rural de Mexicali, Baja California.

Las acciones fueron realizadas por corporaciones de los tres niveles de gobierno con el objetivo de reforzar la seguridad en puntos considerados estratégicos dentro del Valle de Mexicali.

Hallan aeronave con alteraciones en su identificación

Durante los recorridos efectuados en el ejido Estación Coahuila, elementos de las Fuerzas Especiales de Seguridad de Baja California localizaron un hangar que presuntamente operaba sin los permisos correspondientes.

En el inmueble fue encontrada una aeronave ultraligera que presentaba alteraciones en su número de serie, situación que llevó a las autoridades a iniciar una investigación sobre su procedencia y posible utilización en actividades ilícitas.

Las autoridades presumen que el lugar era utilizado para la carga y descarga de droga, armas y otros productos posiblemente relacionados con operaciones criminales. En el sitio fue detenido un hombre de 52 años, quien quedó a disposición de la Fiscalía General de la República.

Decomisan cocaína y recuperan vehículos robados

Horas antes, agentes municipales aseguraron 20 kilogramos de cocaína en el mismo poblado, en un operativo realizado con apoyo de corporaciones estatales y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Además, fueron recuperados dos vehículos. Se trata de una camioneta pickup con reporte de robo en Estados Unidos y una camioneta tipo panel que había sido robada recientemente y que presuntamente fue utilizada por delincuentes para escapar al detectar la presencia policial.

Capturan a joven con orden de aprehensión

Como parte de las acciones del operativo, también fue detenido Raúl “N”, de 19 años y originario de San Luis Río Colorado, Sonora, quien contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio.

Las autoridades señalaron que los operativos continuarán en la región para combatir actividades delictivas y reforzar la vigilancia en las comunidades del Valle de Mexicali.