Localizan en EUA a siete migrantes desaparecidos en Chiapas

Siete migrantes de distintas nacionalidades que contaban con reportes de desaparición en Chiapas fueron ubicados en centros de detención de Estados Unidos

Siete migrantes de distintas nacionalidades que contaban con reportes de desaparición en Chiapas fueron ubicados en centros de detención de Estados Unidos, informó la Fiscalía General del Estado (FGE), luego de realizar una revisión de expedientes y coordinarse con autoridades migratorias estadounidenses.

El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, explicó que el intercambio de información con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) permitió identificar a las personas, cuyos casos permanecían registrados como no localizados desde distintos años.

Los migrantes son originarios de cuatro países

De acuerdo con el funcionario, el grupo está integrado por tres ciudadanos hondureños, dos salvadoreños, una persona colombiana y otra guatemalteca. Las fichas de búsqueda correspondientes habían sido emitidas entre 2016 y 2023.

La Fiscalía identificó a las personas localizadas como Magdiel Antonio López Espinal, Ángela Benigna Sierra Rodas y Franck Alexander Mendoza Alvarado, de Honduras; Angélica María Rodríguez Gómez y Erick Alberto Amaya Cartagena, de El Salvador; Santiago Zuluaga Sepúlveda, de Colombia, y Alida Refugio Álvarez Soto, de Guatemala.

Llaven Abarca señaló que los siete migrantes ingresaron de manera irregular a Estados Unidos y que actualmente se encuentran en ese país, según la información obtenida durante las gestiones de localización.

Revisan expedientes de personas desaparecidas

El fiscal explicó que la localización fue resultado de una revisión de investigaciones pendientes, con especial atención en denuncias relacionadas con personas extranjeras. La estrategia contempla contrastar los registros estatales con información de agencias internacionales para identificar casos que ya puedan actualizarse.

La Fiscalía busca que este procedimiento permita depurar y mantener al día la base de datos de personas desaparecidas en Chiapas, además de avanzar en las investigaciones que continúan abiertas.

Chiapas registra miles de personas desaparecidas

La situación ocurre en un contexto de desapariciones que afecta a la entidad. Según un informe de la organización Red Lupa citado en la información, entre 2022 y mayo del año referido se contabilizaron 2 mil 005 personas desaparecidas en Chiapas.

De ese total, aproximadamente 78 por ciento eran hombres y cerca de 22 por ciento mujeres, de acuerdo con el reporte de la organización.

La localización de los siete migrantes representa un avance en la actualización de los registros, aunque las autoridades deberán continuar con la revisión de expedientes para esclarecer otros casos y determinar la situación de quienes siguen sin ser encontrados.