Localizan con vida a transportista y detienen a tres sospechosos

Durante el pasado lunes transportistas bloquearon diversas vías estatales para exigir mayor seguridad y la localización de Galindo

Fuerzas de seguridad de México detuvieron en la noche del miércoles a tres personas tras localizar con vida a Fernando Galindo, el transportista mexicano de 60 años desaparecido desde el pasado jueves en el céntrico Estado de México, y por el que compañeros del gremio realizaron protestas y cierres de avenidas, según informó la fiscalía estatal.

En un comunicado, la dependencia precisó que Galindo fue localizado en “aparente buen estado de salud” después de que fuera "privado de libertad en el municipio de Jilotepec” del céntrico Estado de México.

“En el marco de las acciones para su localización, fueron detenidos tres sujetos, entre ellos Nery ‘N’ alias ‘El Moto’, identificado como integrante de un grupo criminal con orígenes en Michoacán y quien es encargado de ese grupo de ‘alinear’ a taxistas en los municipios de Jilotepec, Soyaniquilpan y Acambay, para lo cual privaba de la libertad a sus líderes”, detalló el documento.

En la operación participaron miembros de la Secretaría de Seguridad del Estado de México en colaboración con la fiscalía.

Durante el pasado lunes transportistas de la Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana (AAA) bloquearon diversas vías estatales para exigir mayor seguridad y la localización de Galindo.

Con su rescate, los miembros de la organización cancelaron la marcha hacia la capital mexicana que tenía la intención de provocar bloqueos si no era localizado antes de este miércoles.

En menos de dos meses, tres transportistas han sido secuestrados por no pagar unos 500 pesos semanales que la organización les exige por circular.