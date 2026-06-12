Localizan con vida a seis influencers desaparecidos en Sinaloa

La SSP Sinaloa destacó que la localización fue posible gracias a la coordinación entre las corporaciones que integran el Grupo Interinstitucional.

Seis creadores de contenido que habían sido reportados como desaparecidos en el sur de Sinaloa fueron localizados con vida durante la madrugada de este jueves, informó la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

De acuerdo con las autoridades, la localización ocurrió como resultado de un operativo de búsqueda desplegado por el Grupo Interinstitucional tras recibir el reporte de desaparición de los seis hombres.

¿Cómo fueron localizados los influencers desaparecidos?

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detalló que los jóvenes fueron ubicados en un punto de control provisional preventivo instalado sobre la Carretera Federal 15.

Los elementos detectaron un vehículo cuyas características coincidían con las reportadas previamente en la denuncia de desaparición. Al verificar a los ocupantes, confirmaron que se trataba de las seis personas buscadas.

Las autoridades señalaron que todos fueron encontrados con vida y en condiciones físicas estables.

Recibieron protección y acompañamiento

Tras confirmar su identidad, personal de seguridad les brindó asistencia primaria, acompañamiento y una escolta de seguridad para trasladarlos hasta el puerto de Mazatlán.

Posteriormente, los seis creadores de contenido quedaron bajo el resguardo de sus familiares, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer detalles sobre las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Autoridades mantienen coordinación

La SSP Sinaloa destacó que la localización fue posible gracias a la coordinación entre las corporaciones que integran el Grupo Interinstitucional, el cual activó los protocolos de búsqueda tras recibir el reporte correspondiente.

Hasta ahora, las autoridades no han informado si existe una investigación en curso para esclarecer lo ocurrido durante el tiempo que los seis influencers permanecieron desaparecidos.