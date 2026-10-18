Localizan con vida a seis desaparecidos en Guerrero

Seis personas desaparecidas desde septiembre fueron localizadas con vida en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Continúa la búsqueda de otra persona

Seis personas que habían sido reportadas como desaparecidas desde el pasado 24 de septiembre fueron localizadas con vida en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

De acuerdo con un comunicado de las comandancias de la IX Región Militar y la 27/a. Zona Militar, el hallazgo fue resultado de labores de inteligencia realizadas por elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Guerrero y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Continúa la búsqueda de una persona desaparecida

Las autoridades detallaron que inicialmente se reportó la desaparición de ocho personas. El 1 de octubre, personal militar localizó a un menor de edad, mientras que el 16 de octubre fueron encontradas otras seis personas.

Con estos resultados, siete de las ocho personas reportadas inicialmente han sido localizadas, por lo que las corporaciones mantienen las labores para encontrar a quien todavía permanece desaparecido.

Personas localizadas reciben atención médica

La Defensa informó que las seis personas encontradas recientemente se encuentran en buen estado de salud. Tras su localización, recibieron alimentos y atención médica por parte del personal militar.

Posteriormente, fueron trasladadas a las instalaciones de la Fiscalía estatal, donde se llevarán a cabo las diligencias ministeriales correspondientes para esclarecer las circunstancias de su desaparición.

La dependencia federal reiteró que las autoridades de los distintos niveles de gobierno continuarán trabajando de manera coordinada para contribuir a la seguridad y tranquilidad de la población de Guerrero.