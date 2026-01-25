Localizan con vida a influencer Nicholette tras ser secuestrada

Previo a su ubicación, se dio a conocer un video en el que ella aparece leyendo un mensaje con acusaciones contra La Mayiza.

La influencer Nicole Pardo Molina, conocida como Nicholette, apareció en un video difundido en redes como prueba de vida, cuatro días después de ser privada de la libertad por sujetos armados. Más tarde, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó la aparición vida de la creadora de contenido, quien fue vista por última vez el 20 de enero de 2026.

La joven, de 20 años, fue secuestrada mientras descendía de su vehículo en la colonia Isla Musala, hecho que quedó registrado por la cámara de su Cybertruck.

Culiacán, Sinaloa 📍



Video del secuestro de Nicole Pardo “Nicholette” en Isla Musala en Culiacán 📍



Tres jóvenes masculinos y armados con armas largas manejando un Toyota Corolla blanco responsables de levantar a “Nicholette” famosa influencer de Culiacán. pic.twitter.com/HZU2HoG6Xn — Ivan (@idn__03) January 21, 2026

“Yo no estoy aquí por santa ni por casualidad": Nicholette aparece en un vídeo aceptando delitos

El clip, de un minuto y 43 segundos, muestra a Nicole con una sudadera negra, el cabello recogido y sin maquillaje. El fondo es una pared blanca y no se observan otras personas, por lo que se desconoce la fecha exacta de grabación.

La joven menciona que la facción de Los Mayos le daba dinero para pagar a cinco patrullas estatales y recoger dinero de productos de venta. Posteriormente, solicita que se localice a Debanhi Gustavo Hernández Váldez, menor de edad que también fue privado de la libertad el 21 de julio de 2025, en Culiacán.

Tras la difusión del video, familiares y amigos aseguraron que el mensaje era falso y que Nicholette estaba siendo obligada a leerlo bajo coerción por sus captores. Sin embargo, durante la tarde del sábado 24 de enero, se confirmó su localización con vida.

Cómo ocurrió privaron de la libertad a la influencer Nicholette

El secuestro ocurrió el pasado 20 de enero, cuando Nicole se encontraba cerca de su vehículo en las calles de San Esteban y Avenida Tachichitle. Según las imágenes difundidas, un sujeto armado y con el rostro cubierto descendió de un automóvil blanco y se acercó a la joven. Segundos después, un segundo captor la obligó a subir al vehículo, mientras el primero permanecía vigilando la escena, antes de huir del lugar.

Búsqueda e intervención de autoridades

La mañana siguiente al secuestro, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa publicó la ficha de búsqueda de Nicole Pardo Molina, mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) participó en el operativo para localizarla.

El secuestro de Nicholette ocurre en un contexto de violencia y crimen organizado en Culiacán, donde facciones como Los Mayos han sido vinculadas a extorsiones, secuestros y cobros ilegales. La intervención de la Sedena y la Comisión de Búsqueda busca garantizar la seguridad de las víctimas y llevar ante la justicia a los responsables de estos hechos.