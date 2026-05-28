Localizan cargamento robado de medicamentos en clínica de CDMX

Parte del cargamento fue trasladado desde el Estado de México hacia distintos puntos de Ciudad de México, donde presuntamente sería almacenado

Autoridades localizaron en una clínica de la Ciudad de México parte del medicamento controlado robado en Lerma, Estado de México, como parte de una investigación por el robo de un cargamento valuado en más de 200 millones de pesos.

El hallazgo se realizó en un inmueble ubicado en la colonia Portales Norte, en la alcaldía Benito Juárez, donde fueron aseguradas más de mil cajas y miles de piezas individuales de medicamento con características similares a las reportadas tras el asalto ocurrido el pasado 10 de mayo.

Robo en Lerma derivó en cateos en Ciudad de México

La investigación comenzó luego de que un grupo armado ingresó a una bodega farmacéutica ubicada en Lerma, donde sometió al personal de seguridad y sustrajo más de 119,000 cajas de medicamentos controlados.

Durante el robo también fue privado de la libertad un chofer, quien posteriormente fue localizado con vida durante los operativos derivados del caso.

Las autoridades estiman que el cargamento robado supera los 200 millones de pesos, aunque algunas líneas de investigación señalan que el monto podría ser mayor debido al volumen y tipo de medicamentos sustraídos.

Cámaras y seguimiento carretero permitieron rastrear el cargamento

Las indagatorias avanzaron mediante el análisis de cámaras de videovigilancia, seguimiento carretero y revisión de rutas utilizadas por los vehículos involucrados en el robo.

De acuerdo con las investigaciones, parte del cargamento fue trasladado desde el Estado de México hacia distintos puntos de Ciudad de México, donde presuntamente sería almacenado o distribuido de manera irregular.

Los operativos se extendieron a alcaldías como Iztapalapa, Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc y Benito Juárez, donde se realizaron cateos y aseguramientos relacionados con el caso.

Aseguran vehículos, armas y medicamentos durante operativos

Como parte de las acciones realizadas por las autoridades, fueron asegurados tractocamiones, cajas secas, vehículos particulares, montacargas, armas de fuego y estupefacientes..

También se reportó la detención de varias personas presuntamente vinculadas con el robo y traslado de los medicamentos, entre ellas dos adolescentes.

En una de las intervenciones previas, un hombre fue detenido en la alcaldía Cuauhtémoc mientras transportaba cajas de medicamento controlado y dosis de droga.

El caso encendió alertas sanitarias debido al riesgo que representa la posible comercialización de los productos robados.

Las autoridades advirtieron que no puede garantizarse la seguridad, eficacia ni conservación de los medicamentos sustraídos, ya que se desconocen las condiciones de almacenamiento y traslado después del robo.

Por ello, pidieron a la población evitar comprar medicamentos en establecimientos no autorizados, tianguis, redes sociales o sitios de dudosa procedencia.

Las investigaciones continúan para localizar el resto del cargamento, identificar a más personas involucradas y determinar si existen clínicas, bodegas o redes de distribución relacionadas con el almacenamiento y venta de los medicamentos robados.